Поиск

ЦФА-платформам в 2026 году могут разрешить выпуск утилитарных цифровых прав

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Операторам информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), могут дать возможность также выпускать и утилитарные цифровые права (УЦП), соответствующие изменения в закон могут быть внесены в 2026 году, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, облигаций, которые выпускаются ОИСами в виде токенов и подтверждают права инвестора на актив. УЦП дает право владельцу в будущем получить какие-то товары или услуги, сейчас они могут выпускаться только на инвестиционных платформах.

"Сегодня уже есть инструменты, чтобы токенизировать активы реального мира. Есть утилитарные цифровые права, есть гибридные цифровые активы, которые объединяют в себе и ЦФА, и утилитарное право. Но есть запрос точно на то, чтобы утилитарные цифровые права могли выпускать и обращаться на платформах операторов информационных систем. Сегодня, к сожалению, это невозможно", - сказал Пронин в ходе форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность", организованного агентством АКРА.

"Мы видим, что появились первые выпуски утилитарных цифровых прав, рынок это тестирует, но на платформах краудфандинга. Есть консенсус между регулятором и участниками рынка о том, чтобы дать возможность утилитарные цифровые права выпускать на платформах операторов информационных систем ЦФА. Надеюсь, что мы в будущем году сможем это реализовать, для этого потребуется поменять регулирование на уровне закона", - добавил он.

Операторы инвестиционных платформ работают в сфере краудфандинга, на рынке привлечения средств в долг или капитал от множества инвесторов. С 2020 года деятельность таких платформ регулируется законом. Инвестором на платформе может стать как физическое, так и юридическое лицо, но привлекать инвестиции таким способом могут только юрлица и индивидуальные предприниматели. В течение года через инвестиционную платформу можно привлечь не более 1 млрд рублей.

ЦФА ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Решетников заявил, что летом удалось сдержать рост цен во внутреннем туризме

Решетников заявил, что летом удалось сдержать рост цен во внутреннем туризме

В Wildberries заявили о планах доработать механики в интересах продавцов

В Wildberries заявили о планах доработать механики в интересах продавцов

ФАС предложила маркетплейсам смягчить требования к продавцам

Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора"

Минпромторг пополнит список машин для такси моделями Haval, Tenet и "Автотора"

Хинштейн объяснил дефицит топлива на АЗС искусственным ажиотажем

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в сентябре остались на уровне июля-августа

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в сентябре остались на уровне июля-августа

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

"Газпром" из-за холодов второй раз обновил рекорд суточных поставок газа по РФ для сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });