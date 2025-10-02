ЦФА-платформам в 2026 году могут разрешить выпуск утилитарных цифровых прав

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Операторам информационных систем (ОИС), в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), могут дать возможность также выпускать и утилитарные цифровые права (УЦП), соответствующие изменения в закон могут быть внесены в 2026 году, заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, облигаций, которые выпускаются ОИСами в виде токенов и подтверждают права инвестора на актив. УЦП дает право владельцу в будущем получить какие-то товары или услуги, сейчас они могут выпускаться только на инвестиционных платформах.

"Сегодня уже есть инструменты, чтобы токенизировать активы реального мира. Есть утилитарные цифровые права, есть гибридные цифровые активы, которые объединяют в себе и ЦФА, и утилитарное право. Но есть запрос точно на то, чтобы утилитарные цифровые права могли выпускать и обращаться на платформах операторов информационных систем. Сегодня, к сожалению, это невозможно", - сказал Пронин в ходе форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность", организованного агентством АКРА.

"Мы видим, что появились первые выпуски утилитарных цифровых прав, рынок это тестирует, но на платформах краудфандинга. Есть консенсус между регулятором и участниками рынка о том, чтобы дать возможность утилитарные цифровые права выпускать на платформах операторов информационных систем ЦФА. Надеюсь, что мы в будущем году сможем это реализовать, для этого потребуется поменять регулирование на уровне закона", - добавил он.

Операторы инвестиционных платформ работают в сфере краудфандинга, на рынке привлечения средств в долг или капитал от множества инвесторов. С 2020 года деятельность таких платформ регулируется законом. Инвестором на платформе может стать как физическое, так и юридическое лицо, но привлекать инвестиции таким способом могут только юрлица и индивидуальные предприниматели. В течение года через инвестиционную платформу можно привлечь не более 1 млрд рублей.