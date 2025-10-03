Трамп может направить более $10 млрд на помощь фермерам

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обдумывает выделение $10 млрд или более на помощь американским фермерам, страдающим от последствий торговой политики Белого дома, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, команда Трампа может использовать выручку, получаемую за счет введения торговых пошлин, для финансирования значительной части программы помощи фермерам. Распределение средств в рамках этой программы может начаться в ближайшие месяцы.

Один из источников WSJ в администрации Трампа сообщил, что речь идет о программе объемом $10-14 млрд. Средства, в частности, планируется направить на помощь производителям соевых бобов, наряду с другими секторами сельскохозяйственной отрасли.

Источник подчеркнул, что обсуждение этого вопроса продолжается и финального решения пока не принято.

"Президент Трамп и министр сельского хозяйства Брук Роллинс постоянно обсуждают потребности наших фермеров, которые сыграли ключевую ролю в победе президента на выборах в ноябре прошлого года, - заявила преcc-секретарь Белого дома Анна Келли. - Трамп ясно дал понять, что намерен использовать доходы от пошлин для поддержки сельскохозяйственного сектора, но окончательного решения по деталям этого плана пока нет".

Ранее на этой неделе президент заявил, что намерен заставить Китай закупать соевые бобы в США, чтобы помочь американским производителям. Встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, как ожидается, состоится через месяц. Соглашение по этому вопросу с Китаем может изменить расчеты Трампа относительно помощи фермерам, отметил источник WSJ.