Молдавия присоединилась к единой зоне платежей в евро

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU -Молдавия с 6 октября стала операционной частью Единого пространства платежей в евро (SEPA), сообщил Нацбанк страны.

"Интеграция Молдавии в SEPA является историческим моментом для национальной финансовой системы и подтверждает европейский путь страны", - заявила президент Нацбанка Анка Драгу.

Ранее стоимость международного перевода из Молдавии составляла от 20 до 200 евро. После присоединения к SEPA платеж будет обрабатываться по внутренним тарифам и стандартам Евросоюза (ЕС), "всего за несколько евро или даже бесплатно".

По оценке НБМ, молдавские экспортеры за счет снижения транзакционных издержек в торговле с ЕС смогут сэкономить около 20 млн евро в год.

На данном этапе статус участника SEPA получили восемь молдавских банков.

Молдавия инициировала процесс присоединения к SEPA в январе 2024 года, подав официальную заявку в Европейский платежный совет (ЕПС). 6 марта 2025 года ЕПС одобрил включение Молдавии в географическую зону SEPA.

По данным НБМ, в 2024 году между Молдавией и странами SEPA было совершено около 830 тысяч транзакций на общую сумму 11,8 млрд евро.

SEPA (Единая зона платежей в евро) - это европейская система, позволяющая осуществлять переводы в европейской валюте между платежными системами стран-участниц на одинаковых условиях. SEPA объединяет страны-члены ЕС, Великобританию, страны Европейской экономической зоны, Швейцарию, Андорру, Монако, Сан-Марино и Ватикан.

