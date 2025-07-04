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Молдавия и ЕС на саммите приняли на себя политические обязательства

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Кишиневе по итогам первого саммита Молдавии и Евросоюза по вопросам сотрудничества и поддержки региона подписана совместная декларация.

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В саммите приняли участие президент республики Майя Санду, председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, а также председатель Европейского Совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС ускорит и углубит политическое и стратегическое взаимодействие с Молдовой, в том числе посредством регулярной организации саммитов ЕС-Молдова", - говорится в декларации.

Документ оговаривает целый ряд мер и действий в различных областях - в юстиции; транспорте, энергетике, цифровизации; конкурентоспособности, социальной сфере; образовании; молодежной политике: защите детей и так далее.

Приветствуется углубление сотрудничества между республикой и ЕС в области общей внешней политики и политики безопасности (PESC).

"Мы ценим тесное сотрудничество в рамках Европейского фонда мира, который предоставил Молдове 197 миллионов евро (с 2021 по 2024 год - ИФ) в качестве поддержки, а также наше сотрудничество в рамках ЕUPM (...)", - говорится в декларации.

В приложении к документу подчеркивается, что "поддержка ЕС Молдовы в модернизации ее оборонного потенциала будет продолжена, в том числе путем выделения 60 млн евро из бюджета Европейского фонда мира (EPF) в 2025 году и посредством дальнейшей поддержки через EPF в 2026 году.

Молдавия подтвердила "свою решимость поддерживать эту позитивную тенденцию в соответствии со своими европейскими устремлениями и в защиту международного порядка, основанного на правилах".

Кроме того, в документе подчеркивается "стратегическая важность Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), которые прочно закрепили экономику Молдовы в ЕС".

"Мы приветствуем принятие Плана роста для Молдовы на сумму 1,9 млрд евро как преобразующую инвестицию в будущее страны. Этот план (...) ускорит реформы, укрепит государственные услуги и подготовит молдавские компании и работников к успешной конкуренции на едином рынке ЕС", - подчеркивается в декларации.

Ее авторы приветствовали прогресс, "достигнутый Молдовой в укреплении ее энергетической безопасности, повышении ее устойчивости и снижении ее зависимости от российских поставок, и с нетерпением ждем продолжения этого пути".

В документе поддержано решение Европейского платежного совета от марта 2025 года о включении страны в географическую зону Единой зоны платежей в евро (SEPA).

Президент Молдавии Майя Санду заявила на пресс-конференции после саммита, что у республики есть реальный шанс стать членом Европейского союза. По ее словам, сейчас уже обсуждается не то, может ли Молдова вступить в ЕС, а - "как и когда". "Если мы не свернем с этого пути, то все у нас получится", - сказала Санду.

Кошта со своей стороны заявил, что работа над дальнейшей интеграцией Молдавии в ЕС будет ускорена.

Фон дер Ляйен выразила надежду, что республике уже в ближайшем будущем удастся открыть первый кластер переговоров.

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