"Росатом" рассматривает локализацию производства накопителей энергии в странах СНГ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" для удовлетворения растущего зарубежного спроса рассматривает проекты по локализации производства накопителей энергии в странах СНГ, в том числе в Белоруссии, сообщила госкорпорация.

Кроме этого, структуры "Росатома" сотрудничают с белорусскими автопроизводителями по проектам батарей для автомобилей, а также проектам пассажирского и грузового транспорта на электротяге, говорится в сообщении.

"Росатом" напоминает, что две первые российские гигафабрики накопителей энергии планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2025 года в Калининградской области и 2026 году. в московском регионе. "Гигафабрики уже сразу после запуска будут загружены значительным объемом заказов, включая российский рынок и экспортные контракты", - заверил замдиректора бизнес-направления "Накопители энергии" топливного дивизиона "Росатома" Александр Павлюк.

"Росатом" на World Atomic Week заключил соглашения с узбекской Asaka Motors и Минэкономики и коммерции Киргизии о сотрудничестве в сфере производства литий-ионных аккумуляторов и систем накопления энергии. В частности, в рамках соглашения с Asaka Motors планируется определить мощности сборочной линии, разработать программу локализации компонентов, выявить потенциальных заказчиков и изучить возможности экспорта продукции в страны Центральной Азии и на другие международные рынки.