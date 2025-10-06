Поиск

"Росатом" рассматривает локализацию производства накопителей энергии в странах СНГ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" для удовлетворения растущего зарубежного спроса рассматривает проекты по локализации производства накопителей энергии в странах СНГ, в том числе в Белоруссии, сообщила госкорпорация.

Кроме этого, структуры "Росатома" сотрудничают с белорусскими автопроизводителями по проектам батарей для автомобилей, а также проектам пассажирского и грузового транспорта на электротяге, говорится в сообщении.

"Росатом" напоминает, что две первые российские гигафабрики накопителей энергии планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2025 года в Калининградской области и 2026 году. в московском регионе. "Гигафабрики уже сразу после запуска будут загружены значительным объемом заказов, включая российский рынок и экспортные контракты", - заверил замдиректора бизнес-направления "Накопители энергии" топливного дивизиона "Росатома" Александр Павлюк.

"Росатом" на World Atomic Week заключил соглашения с узбекской Asaka Motors и Минэкономики и коммерции Киргизии о сотрудничестве в сфере производства литий-ионных аккумуляторов и систем накопления энергии. В частности, в рамках соглашения с Asaka Motors планируется определить мощности сборочной линии, разработать программу локализации компонентов, выявить потенциальных заказчиков и изучить возможности экспорта продукции в страны Центральной Азии и на другие международные рынки.

Александр Павлюк Росатом СНГ Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей

Решетников заявил, что высокие ставки в экономике привели к снижению ее потенциала

Решетников заявил, что высокие ставки в экономике привели к снижению ее потенциала

Нефть дорожает на решении ОПЕК+, Brent торгуется у $65,3 за баррель

Нефть дорожает на решении ОПЕК+, Brent торгуется у $65,3 за баррель

Фактический рост добычи ОПЕК+ в ноябре составит 74 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений

Фактический рост добычи ОПЕК+ в ноябре составит 74 тыс. б/с с учетом добровольных сокращений

Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче на ноябрь на 137 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ близка к согласованию увеличения добычи в ноябре на 137 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ близка к согласованию увеличения добычи в ноябре на 137 тыс. б/с

Горьковский автозавод в октябре будет работать в режиме 5-дневной недели

Горьковский автозавод в октябре будет работать в режиме 5-дневной недели

Объем нефти на танкерах в море достиг максимума за два года

В Банке России допустили уточнение прогноза по кредитованию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });