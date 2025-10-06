В Москве участок на улице Правды перешел к очередному застройщику

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Участок на улице Правды в центре Москвы будет застраивать ГК DARS, сообщили в пресс-службе девелопера.

"Девелопер ГК DARS приобрел земельный участок в Москве площадью 2,6 га на ул. Правды, вл. 24. На территории планируется строительство 21-этажного жилого комплекса премиум-класса. Общая жилая площадь объекта составит 31,2 тысячи кв.м. Объем инвестиций оценивается в 16 млрд рублей", - отметили в компании.

В составе ЖК появятся ресторан и фитнес-центр. Дополнительно в проекте будет сохранено офисное здание площадью около 16 тысяч кв.м.

Как напоминает "Коммерсант", девелоперский проект на улице Правды в центре Москвы, который в свое время начинали экс-владельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы, был приобретен девелопером у компании у структур компании Vos'hod, которая ранее планировала построить на участке комплекс апартаментов.

Группа компаний DARS (Ульяновск) присутствует на рынке девелопмента с 2001 года. За период с 2016 по 2025 год группой введено в эксплуатацию 843 тыс. кв.м жилья, в стадии строительства - более 340 тысяч кв.м в Ульяновской, Волгоградской, Московской областях, Хабаровском крае и Республике Башкортостан.

Ранее ГК DARS приобрел земельный участок площадью более 0,5 га на улице Кольской в Москве для строительства ЖК бизнес-класса. Девелопер уже три года работает в столице по программе реновации. За это время компания ввела в эксплуатацию два жилых дома, ведет строительство трех объектов и на стадии проектирования 14.