Акционеры "Займера" утвердили дивиденды за II кв. в размере 4,73 руб. на акцию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Акционеры микрофинансовой компании (МФК) "Займер" на внеочередном собрании 3 октября утвердили дивиденды за второй квартал 2025 года в размере 4,73 руб. на бумагу, следует из материалов МФК.

Всего на выплату дивидендов планируется направить 473 млн руб., что составляет половину чистой прибыли "Займера" за II квартал 2025 года по МСФО (945 млн руб.).

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 14 октября 2025 года.

По итогам I квартала на дивиденды было направлено 4,58 руб. на акцию, общая сумма выплат - 458 млн руб., что составило половину чистой прибыли "Займера" за I квартал 2025 года по МСФО (916 млн руб.). Таким образом, общие выплаты за полугодие 2025 года составят 9,31 руб. на бумагу, или 931 млн рублей.

Генеральный директор "Займера" Роман Мараков сообщал, что компания проводит докапитализацию дочернего банка "Евроальянс" на 950 млн рублей из нераспределенной прибыли I и II кварталов 2025 года. Деньги банку понадобятся для разработки новых технологий, выстраивания инфраструктуры и запуска бизнеса в соответствии с новой стратегией развития.

Действующая дивидендная политика "Займера" предполагает направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. Выплаты планируются ежеквартально на основе финансовых результатов первого квартала, полугодия, девяти месяцев и за отчетный год, но не реже одного раза в год.

Компания за первые три квартала 2024 года направляла на дивиденды всю чистую прибыль за квартал по МСФО. В четвертом квартале на дивиденды было направлено 76% прибыли.

"Займер" в апреле 2024 года провел IPO на Московской бирже. Цена размещения составила 235 руб. за акцию, рыночная капитализация компании на момент начала торгов - 23,5 млрд руб. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free-float) составила примерно 15%. Основным акционером "Займера" является его основатель Сергей Седов, ему принадлежит 85,32% акций МФК.

МФК "Займер" специализируется на выдаче краткосрочных онлайн-займов, является крупнейшей микрофинансовой организацией по объему выдач по итогам 2019-2023 годов, согласно рэнкингу "Эксперт РА". По данным компании, ее клиентская база включает 19 млн человек.

"Займер" купил "Евроальянс" за 490 млн рублей. По итогам второго квартала 2025 года банк занимает 283-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

