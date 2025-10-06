Поиск

Евраз НТМК хочет взыскать с Evraz Plc почти 100 млрд руб. долга ее российскими активами

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - АО "Евраз НТМК" подало иск к Evraz Plc в Арбитражный суд Москвы на 97,6 млрд рублей, требует взыскания этой суммы путем отчуждения активов ответчика в России.

"Для защиты интересов компании и ее акционеров Evraz намерен обратиться к юридическому консультанту и в OFSI за необходимой лицензией для покрытия соответствующих расходов", - говорится в сообщении компании.

Иск был подан 3 октября, следует из картотеки арбитражных дел.

Летом этого года, после того как суд удовлетворил иск Минпромторга РФ о приостановке корпоративных прав Evraz в "Евраз НТМК", компания объявила, что планирует объединить российские активы на ПАО "Евраз", публичной компанией при этом станет "Евраз НТМК", который будет переименован после завершения всех необходимых процедур.

Акции нового ПАО планируется вывести на торги на Мосбирже в I полугодии 2026 года. Всего ПАО объединит около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве его дочерних обществ. Акционеры Evraz Plc будут иметь право вступить в прямое владение уже выпущенными акциями АО "Евраз НТМК", которые будут распределены между заявившимися акционерами пропорционально их доле владения в Evraz Plc.

С 2024 года российские заводы группы Evraz находятся в SDN List Минфина США. С 2022 года компания Evraz, как и ее основные акционеры (Роман Абрамович (28,6%), Александр Абрамов (19,3%) и Александр Фролова (9,7%)), внесены в санкционные списки Великобритании.

