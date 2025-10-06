Поиск

Торги акциями LG Electronics India после IPO начнутся 14 октября

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Торги акциями LG Electronics India после IPO начнутся 14 октября. 6 октября южнокорейская LG Electronics начала сбор заявок на первичное размещение акций своего индийского подразделения.

О намерении принять участие в IPO уже объявили суверенные фонды Abu Dhabi Investment Authority, Norges Bank Investment Management и GIC Pte, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, в число якорных инвесторов также могут войти американские инвестфонды BlackRock Inc. и Fidelity International Ltd., а также индийские SBI Mutual Fund, ICICI Prudential Asset Management Co. и Nippon Life India Asset Management Ltd.

Объем размещения акций LG Electronics India может составить около 115 млрд рупий ($1,3 млрд).

LG Electronics India первый раз подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам Индии в декабре 2024 года. В нем говорилось, что LG Electronics планирует продажу 101,8 млн акций (15%) индийского подразделения. Ожидалось, что объем размещения может достичь $1,7 млрд. Это сделало бы его одним из крупнейших IPO в Индии.

В марте было получено одобрение размещения, но компания отложила IPO из-за высокой волатильности рынка. В сентябре LG Electronics подала обновленный проект проспекта эмиссии и получила одобрение регулятора.

Организаторами IPO являются Axis Bank Ltd., а также индийские подразделения Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, BofA Securities Inc. и Citigroup Inc.

LG India - крупнейший игрок на индийском рынке бытовой техники и потребительской электроники. В марте компания заявила о намерении инвестировать около $600 млн в течение четырех лет в новый завод, третий по счету в стране, в юго-восточном штате Андхра-Прадеш.

BlackRock BofA Securities Citigroup LG Electronics LG India Индия Южная Корея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

В ЦБ от бюджетной конфигурации на трехлетку ждут возврата к умеренным ставкам

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Минфин РФ оценил влияние повышения НДС на инфляцию в 1 процентный пункт

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей

Объем ФНБ в сентябре вырос на 20,5 млрд рублей, до 13,16 трлн рублей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7299 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2418 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });