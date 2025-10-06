Торги акциями LG Electronics India после IPO начнутся 14 октября

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Торги акциями LG Electronics India после IPO начнутся 14 октября. 6 октября южнокорейская LG Electronics начала сбор заявок на первичное размещение акций своего индийского подразделения.

О намерении принять участие в IPO уже объявили суверенные фонды Abu Dhabi Investment Authority, Norges Bank Investment Management и GIC Pte, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, в число якорных инвесторов также могут войти американские инвестфонды BlackRock Inc. и Fidelity International Ltd., а также индийские SBI Mutual Fund, ICICI Prudential Asset Management Co. и Nippon Life India Asset Management Ltd.

Объем размещения акций LG Electronics India может составить около 115 млрд рупий ($1,3 млрд).

LG Electronics India первый раз подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам Индии в декабре 2024 года. В нем говорилось, что LG Electronics планирует продажу 101,8 млн акций (15%) индийского подразделения. Ожидалось, что объем размещения может достичь $1,7 млрд. Это сделало бы его одним из крупнейших IPO в Индии.

В марте было получено одобрение размещения, но компания отложила IPO из-за высокой волатильности рынка. В сентябре LG Electronics подала обновленный проект проспекта эмиссии и получила одобрение регулятора.

Организаторами IPO являются Axis Bank Ltd., а также индийские подразделения Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, BofA Securities Inc. и Citigroup Inc.

LG India - крупнейший игрок на индийском рынке бытовой техники и потребительской электроники. В марте компания заявила о намерении инвестировать около $600 млн в течение четырех лет в новый завод, третий по счету в стране, в юго-восточном штате Андхра-Прадеш.