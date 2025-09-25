Поиск

LG Electronics проведет IPO индийской "дочки" в начале октября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Южнокорейская LG Electronics Inc. планирует провести IPO своего индийского подразделения во вторую неделю октября, пишет Hindustan Times.

Объем размещения акций LG Electronics India может составить около 115 млрд рупий ($1,3 млрд).

Южнокорейская компания получила одобрение регулятора после того, как подала предварительный вариант обновленного проспекта эмиссии. Окончательную версию LG направит в начале следующей недели, по словам источников газеты.

При этом они отмечают, что объемы и сроки IPO могут измениться.

LG Electronics India впервые подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам Индии в декабре. В нем указывалось, что LG Electronics планирует продажу 101,8 млн акций (15%) индийского подразделения.

Ожидалось, что объем размещения может достичь $1,7 млрд. Это сделало бы его одним из крупнейших IPO в Индии.

В марте на размещение было получено одобрение, но компания отложила IPO из-за высокой волатильности рынка. В августе LG Electronics подала обновленный проект проспекта эмиссии.

Организаторами IPO являются Axis Bank Ltd., а также индийские подразделения Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, BofA Securities Inc. и Citigroup Inc.

LG India - крупнейший игрок на индийском рынке бытовой техники и потребительской электроники. В марте компания заявила о намерении инвестировать около $600 млн в течение четырех лет в новый завод, третий по счету в стране, в юго-восточном штате Андхра-Прадеш.

