Рост оборота биоэкономики в РФ ожидается быстрее заложенных в нацпроекте темпов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ прогнозирует рост оборота биоэкономики в РФ более быстрыми темпами, чем это заложено в разработанный правительством РФ национальный проект, который предполагает удвоение оборота к 2036 году, до 1 трлн рублей, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

В понедельник в рамках форума "Биопром" прошло совместное заседание координационного совета по промышленности Минпромторга и координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при правительственной комиссии по импортозамещению. На заседании рассматривались новый нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" и стратегия развития этой отрасли на период до 2035 года, а также на перспективу - до 2050 года.

"Мы сегодня называли цифры: 440-450 миллиардов рублей оборот (рынка биотехнологий в РФ по итогам 2024 года - ИФ). Наша задача по тем документам, которые мы разработали, достичь 700 млрд руб. рынка к 2030 году и к 2036 году попытаться пробить отметку в 1 трлн рублей. Не могу сказать, что это такая сверхамбициозная планка. Мы видим, что в принципе те проекты, которые мы сейчас рассматриваем на координационном совете, они нам, скорее всего, позволят перевыполнить эти цели, достичь триллионной отметки гораздо раньше, чем в 2036 году", - сказал Алиханов журналистам по итогам заседания координационного совета.

Темпы роста рынка биотехнологий будут зависеть, как отметил глава Минпромторга, в том числе от размера господдержки, включая региональный уровень.

Финансирование нового нацпроекта начнется со следующего года, сообщил Алиханов, но не стал уточнять, какой объем средств будет направлен непосредственно на поддержку биотех-проектов.

"Это будут десятки миллиардов рублей именно специфических инструментов для биотеха", - добавил он.

Помимо этих средств часть финансирования будет, по словам главы Минпромторга, поступать в рамках уже действующих инструментов поддержки промышленности - кластерной инвестиционной платформы, Фонда развития промышленности, программы компенсации части затрат на НИОКР (1649-е постановление правительства).

Новое дело Михаила Абызова связано с хищением средств "Российской венчурной компании"

Дмитрий Патрушев заявил о сокращении экспорта зерна из РФ из-за низких цен

В ЦБ от бюджетной конфигурации на трехлетку ждут возврата к умеренным ставкам

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Минфин РФ оценил влияние повышения НДС на инфляцию в 1 процентный пункт

