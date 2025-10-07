Минфин может прибегнуть к флоатерам в 2025 году, чтобы не навредить рынку фиксов увеличенными объемами

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минфин, который предусмотрел увеличение заимствований на внутреннем рынке в IV квартале 2025 года на фоне недобора доходов и необходимости финансировать дефицит бюджета, допускает, что может использовать флоатеры, чтобы не навредить рынку инструментов с фиксированной доходностью.

При этом министерство не меняет стратегии на сокращение в своем портфеле доли обязательств с привязкой к процентному риску, заявил на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку замглавы ведомства Владимир Колычев.

Отвечая на вопросы депутатов, он напомнил, что в 2025 году Минфин не предлагал рынку флоатеры.

"Действительно, с этого года у нас был план постепенно сокращать долю тех обязательств, которые у нас несут риски процентного характера. В этом году нам пока удавалось избегать размещения флоатеров. Все размещения с начала этого года были по ставкам с фиксированной доходностью. Ставки, конечно, тоже не низкие, но тем не менее, они ниже, чем текущая ключевая ставка, ниже, чем те процентные расходы, которые мы бы осуществляли, если бы продолжали выпускать флоатеры", - сказал Колычев.

Прогнозировать долю флоатеров на конец года Минфин сейчас не готов, так как программа заимствований увеличивается. По словам замминистра, этот процесс "носит объективный характер" - в этом году "у нас идет недосбор ненефтегазовых доходов".

"Соответственно, возникающие и выпадающие доходы будут финансироваться за счет источников. Это означает и остатки, и дополнительное привлечение заимствований. Это предусмотрено поправками к закону о бюджете на 2025 год. Как сложится соотношение между остатками и госдолгом, мы пока не знаем, будем следить за рынками, стараться не вызывать своими действиями какой-то излишней волатильности. Но тем не менее, мы не исключаем вероятность того, что до конца года нам будет необходимо привлекать в том числе и флоатеры, для того, чтобы не ухудшить серьезно конъюнктуру на рынках инструментов с фиксированной доходностью", - сказал замминистра.

"Но повторюсь, пока будем смотреть фактически, будем смотреть на конъюнктуру. Среднесрочно ориентиры по постепенному снижению доли обязательств, которые привязаны к процентному риску, мы хотим снизить до 25-30%. В принципе, на среднем горизонте, мы думаем, нам это удастся достичь", - заявил Колычев. Сейчас эта доля опустилась ниже 40%, отметил он.

Как сообщалось, пока план Минфина по заимствованиям на IV квартал предусматривает размещение ОФЗ объемом 1,5 трлн рублей по номинальной стоимости (как и в плане на III квартал). При этом ведомство отмечало, что в случае внесения изменений в закон о федеральном бюджете на текущий год плановые параметры по объему размещения будут уточнены.

Объем заимствований в 2025 году, в соответствии с поправками, подготовленными в бюджет текущего года, планируется увеличить на 2,2 трлн рублей в связи с ростом дефицита. Сейчас законом о бюджете предусмотрено размещение ОФЗ в 2025 году на 4,781 трлн рублей, погашение - на 1,416 трлн рублей. Соответственно, чистое привлечение ожидалось на уровне 3,365 трлн рублей. Теперь же объем размещения ОФЗ планируется увеличить до 6,981 трлн рублей. При том же объеме погашений в 1,416 трлн рублей чистое привлечение вырастет до 5,565 трлн рублей.

Всего за первые 9 месяцев текущего года Минфин продал гособлигации на общую сумму 4,438 трлн рублей по номиналу (суммарный поквартальный план - 3,8 трлн рублей) при выручке 3,669 трлн рублей (76,7% от первоначально запланированного объема внутренних заимствованной на весь 2025 год). Министерство размещало только облигации с фиксированной ставкой купона, без флоатеров.

В четвертом квартале прошлого года план заимствований был на уровне 2,4 трлн рублей. Тогда программу удалось выполнить благодаря запуску в конце ноября нового типа флоатера, в котором расчет купонного дохода был привязан к срочной версии RUONIA. В новом формате купон рассчитывается с учетом капитализации в этот период.