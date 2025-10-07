США получат 10% канадской Trilogy Metals за $35,6 млн

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что приобретет 10% акций канадской горнодобывающей компании Trilogy Metals в рамках инвестиций на сумму $35,6 млн в обеспечение критически важных энергетических и горнодобывающих проектов на Аляске, сообщают американские СМИ.

Кроме того, Белый дом отменил решение, принятое при предыдущем президенте Джо Байдене, об отклонении проекта строительства дороги Ambler Road из-за его негативного воздействия на окружающую среду. Это позволит обеспечить доступ к обширным критически важным месторождениям полезных ископаемых в районе хребта Северный Брукс на Аляске. Шоссе протяженностью 211 миль (340 км) упростит доступ к удаленному району с месторождениями меди, кобальта, галлия, германия и других полезных ископаемых.

"Это то, что должно работать на протяжении долгого времени и приносить миллиарды долларов нашей стране, обеспечивая ее энергией, полезными ископаемыми и всем остальным", - сказал Трамп на мероприятии в Овальном кабинете.

Trilogy Metals имеет права на добычу полезных ископаемых в отдаленных районах Аляски, у нее есть совместное предприятие с австралийской South32. В рамках сделки власти США могут купить еще 7,5% акций компании, базирующейся в Ванкувере.

Цена акций Trilogy Metals взлетела в 3,1 раза (на 215%) на дополнительной сессии на NYSE American в понедельник. До этого рыночная стоимость компании составляла около $360 млн.

Инвестиционный фонд Paulson & Co. является крупнейшим акционером Trilogy Metals с долей 8,7%.