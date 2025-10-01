Поиск

Власти США купили 5% производителя лития Lithium Americas и 5% в его проекте

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство США приобрело 5%-ную долю в канадском производителе лития Lithium Americas, а также 5% в литиевом проекте Thacker Pass Nevada, который компания реализует в партнерстве с General Motors Co. (GM).

Lithium Americas не раскрыла условий сделки, но заявила, что соглашение с властями США позволит ей получить доступ к первой порции финансирования в размере $435 млн из общей суммы кредита в $2,26 млрд, выделенного ей на проект Thacker Pass.

На прошлой неделе Reuters сообщало, что представители администрации Трампа ведут переговоры с Lithium Americas о пересмотре условий кредита, рассчитывая получить долю в компании.

Как ожидается, Thacker Pass станет основным источником лития для американской промышленности. GM инвестировала в проект $625 млн в прошлом году, получив в нем 38%, и имеет право на приобретение всего лития, который будет добыт в ходе первой фазы реализации Thacker Pass.

Представители администрации Трампа требовали от GM гарантий, что компания будет покупать металл вне зависимости от рыночных условий, однако автопроизводитель воспротивился этому требованию, что и привело к пересмотру условий кредита, отмечает Reuters.

Акции Lithium Americas прибавляют в цене 35,4% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 92%.


