В Минфине заявили, что вопрос конвертации "префов" ВТБ предметно не обсуждался

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Вопрос конвертации привилегированных акций ВТБ, приобретенных на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), предметно не обсуждался, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов на 521 млрд рублей. "Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств ФНБ. "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах. В июле 2025 года АСВ передало "префы" второго типа со своего баланса в казну.

Конвертация привилегированных акций ВТБ, принадлежащих государству, в обыкновенные может быть реализована в 2026 году посредством новой допэмиссии акций - с оплатой "префами", заявил в сентябре первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. ВТБ будет стараться не затягивать процесс конвертации и планирует до конца 2025 года согласовать с Минфином все необходимые решения, чтобы представить публично свои планы, говорил он.

"Пока предметной проработки не ведется, будем смотреть. С точки зрения финансовой эффективности, что "префы", что обычные акции ВТБ обеспечивают одинаковую доходность сейчас. В этом плане, с точки зрения общественных интересов в целом, большой разницы нет, до тех пор, пока платятся дивиденды, и тот, и другой инструмент будет обеспечивать доходность на вложенные средства. Поэтому сказать, что мы сильно против или сильно за, такого нет. Но предметного обсуждения пока не ведется", - сказал Колычев.

Пьянов заявлял, что конвертация привилегированных акций может пройти как в один, так и в два этапа.

"Будет ли это единомоментная конвертация или последовательная, потому что ФНБшные "префы" являются более сложной категорией, там требуется больше учитывать требования инвестирования, я пока не готов сказать. (...) Мы подозреваем, что одни "префы" будут являться простой конвертацией (...), а ФНБшные будут иметь сложный путь. Там могут потребоваться и законодательные изменения, поэтому может быть две итерации конвертации", - сказал он.

Топ-менеджер ВТБ также отмечал, что конвертация "префов" не ухудшит положение держателей обыкновенных акций, заявив, что коэффициент конвертации не будет дискриминирующим.

