ВТБ планирует конвертировать "префы" в обыкновенные акции в 2026 году

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ рассчитывает конвертировать привилегированные акции в обыкновенные в 2026 году, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2025.

"Она (конвертация - ИФ) в следующем году будет сделана. Там какие-то есть свои "зарубы". Товарищ Пьянов (первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов - ИФ) решит вопрос", - сказал Костин.

"Мы на следующий год отложили. Мы считаем, что это нормально, потому что мы все равно по ним платили (дивиденды - ИФ), и в этом плане размытие будет такое формальное, вроде по голосованию да, а по сути не будет размытия, потому что мы всегда одинаково платили и по префам и по голосующим", - добавил глава ВТБ .

Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов на 521 млрд рублей, объем дивидендов на них является переменной величиной и определяется каждый год отдельно. "Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств Фонда национального благосостояния. "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах. В июле 2025 года АСВ передало "префы" второго типа со своего баланса в казну.

ВТБ ждёт решения по конвертации "префов" в обыкновенные акции в начале следующего года, сообщил ранее Дмитрий Пьянов. "Соответственно, дальше где-то в раннем 2026 году какое-то (пока не спрашивайте меня, какое) решение по "префам", по превращению привилегированных акций ВТБ в "обычку" каким-то способом: быть может, только по части выпуска, не принадлежащей ФНБ, может быть, по всем выпускам", - заявил Пьянов в июле.

До этого он отмечал, что ВТБ долгосрочно будет искать решения по упрощению структуры капитала банка. По его словам, в вопросе конвертации возникает проблема оценки привилегированных акций, которые полностью находятся в собственности государства.