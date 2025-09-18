Минфин считает идею конвертации "префов" ВТБ нормальной

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Идея ВТБ конвертировать в обыкновенные акции принадлежащие государству "префы" не вызывает отторжения у Минфина, важно, чтобы условия такой конвертации были справедливыми, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов на 521 млрд рублей. "Префы" первого типа на сумму 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации суборда, выданного банку в кризис 2009 года из средств Фонда национального благосостояния. "Префы" второго типа объемом 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов в рамках программы докапитализации через ОФЗ в 2014-2015 годах. В июле 2025 года АСВ передало "префы" второго типа со своего баланса в казну.

Конвертация привилегированных акций ВТБ в обыкновенные может быть реализована в 2026 году посредством новой допэмиссии акций - с оплатой "префами", говорил на прошлой неделе первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

"В принципе сама эта идея мне кажется нормальной. Там посмотрим. Мы, естественно, будем с менеджментом общаться. Мы рады, что эти "префы" попали в казну. (...) Мы должны будем дальше посмотреть, что с этим делать. Конвертация - один из вариантов", - заявил Моисеев, комментируя предложение ВТБ.

При этом он отметил, что условия такой конвертации должны быть справедливыми.

По словам замминистра, конвертация может состояться в следующем году. "Потому что там сейчас идет допэмиссия (ВТБ планирует завершить SPO до конца сентября - ИФ), она должны быть закрыта, пока регистрация, то - се, уже не успеем в этом году", - сказал он.

Моисеев также заявил, что в случае положительного решения конвертация может пройти по схеме, предлагаемой ВТБ, то есть допэмиссия обыкновенных акций может быть оплачена "префами". Другие варианты конвертации пока не рассматриваются.

"Я предполагаю, что могут быть и другие, но сейчас в работе только такое", - сказал он.