ФАС продолжит донастройку дифференцированных тарифов в энергетике

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ФАС продолжит работу по донастройке диапазонов дифференцированных тарифов в электроэнергетике, сообщил руководитель службы Максим Шаскольский на ежегодной тарифной конференции ведомства.

ФАС подготовила концепцию дальнейшего развития дифференцированных тарифов, методические указания по расчету диапазонов потребления, а также проект постановления правительства. Для координации этой работы создана совместная рабочая группа с участием Минэнерго и других органов власти, отметил Шаскольский.

"Цель этой работы - приблизить объемы первого диапазона к среднему фактическому потреблению в регионе. Этот процесс займет несколько лет", - сказал он.

На сегодняшний день на дифференцированные тарифы перешли 76 регионов, сообщил Шаскольский, назвав это хорошим результатом.

Он также отметил, что одна из задач, которую решают дифференцированные тарифы - это сокращение перекрестного субсидирования, объемы которого достигали 340 млрд рублей.

"Теперь прослеживается и положительная тенденция. Введение диффтарифов позволило сократить объем перекрестного субсидирования в 2025 году на 31,7 млрд рублей. Это подтверждает эффективность подхода и задает вектор для дальнейшего движения", - сказал Шаскольский.

ФАС также считает актуальным вопрос создания четвертой ценовой категории энергопотребителей и совершенствование механизма перераспределения механизма сетевой мощности, заявил глава службы.

"Служба поддерживает данную инициативу, поскольку за счет четвертой категории надежности возможно, с одной стороны, понизить риски аварийных ситуаций в энергодефицитных регионах, а с другой - увеличить полезный отпуск электроэнергии путем установления стимулирующего порядка ценообразования в энергопрофицитных регионах. Это позволит комплексно оптимизировать затраты в энергосистеме", - сказал Шаскольский.

Пороговые значения диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию начали действовать с января 2025 года. Первый уровень энергопотребления, задача которого - поддержка социально незащищенных граждан, ограничен 3900 кВт.ч/мес., второй - не более 6000 кВт.ч/мес., все что выше - отнесено к третьему диапазону, как для коммерческих потребителей (значения могут отличаться в зависимости от регионов и категорий потребителей).

