Замглавы Минэнерго РФ: тарифы для майнеров должны вырасти так, чтобы стимулировать переезд из энергодефицитного района

Павел Сниккарс рассказал о том, как планируется определять майнеров, и о других вариантах регулирования

Замглавы Минэнерго РФ: тарифы для майнеров должны вырасти так, чтобы стимулировать переезд из энергодефицитного района Фото: Министерство энергетики Российской Федерации

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Добыча криптовалют на фоне отсутствия регулирования этой деятельности привела к "исчерпанию в отдельных регионах энергетических мощностей". Такую проблему Минэнерго РФ в конце сентября обозначило в уведомлении о начале разработки нормативного акта, который введет критерии отнесения потребителей к майнерам и даст возможность повышать им тариф на передачу электроэнергии. О том, как планируется определять потребителей, для которых изменятся тарифы, и какие еще идеи есть у ведомства относительно майнинга, в интервью "Интерфаксу" рассказал заместитель министра энергетики Павел Сниккарс.

- Минэнерго недавно начало разработку нормативки для повышения тарифов майнерам. Возникает очевидный вопрос: как вообще майнеров планируется вычленять из общего потока энергопотребления, чтобы повысить им тарифы?

- Министерство энергетики столкнулось с проблемой энерогодефицита в Юго-восточной части ОЭС Сибири - это Иркутско-Черемховский район Иркутской области, Республика Бурятия и Забайкальский край.

Мы провели анализ взрывного роста электропотребления, который там произошел. Мы мониторим эту ситуацию, но таких взрывных ростов за год у нас в истории развития российской единой энергосистемы не было, и он возник именно здесь, потому что тут самая дешевая электроэнергия в мире. Мы ездили на место в Иркутск, осматривали этих потребителей - это конкретные специализированные серверные установки, где-то в контейнерном исполнении, где-то в капитальных помещениях, с системами вентиляции и охлаждением, системами пожаротушения и охраны, как на режимном объекте и, соответственно, с определенным типом оборудования, как нам показалось, которое используют только для майнинга цифровых валют.

Поэтому мы разработали проект постановления правительства, решая свою энергетическую проблему - экономической мотивации таких "быстрых" потребителей искать иные места размещения, чтоб высвободить электрическую мощность для других потребителей.

Фактически мы сейчас отрабатываем, можно сказать, логику отказа от недискриминационного доступа к присоединению к электрическим сетям для отдельной категории потребителей. Майнеры скажут: "А чем мы, как потребители, отличаемся от других потребителей?" Ну, как минимум тем, что не платите налоги за основной вид деятельности, и как максимум тем, что достаточно быстро можете присоединиться (к электросетям - ИФ) и достаточно быстро можете отсоединиться и уехать. Они скажут: "Так и другие могут так же закрыть (бизнес - ИФ), у них может что-то не получиться". Но обязательства перед государством другими потребителями исполняются. Поэтому будем прописывать критерии приоритетности в технологическом присоединении к сетям.

Отличать майнеров от немайнеров, мне кажется, это все-таки больше функция и задача Минцифры в рамках определения регуляторики для центров обработки данных. Мы можем высказать только свои мысли на этот счёт. Первое, что, нам кажется, с энергетической точки зрения мы можем увидеть - это достаточно высокий уровень загрузки потребления (то есть высоким использованием заявленной мощности вплоть до 90%), под это подпадают не только майнеры, но и, например, алюминиевые заводы, металлургические предприятия. Второе - это достаточно резкие перемены графика потребления.

И третий, наверное, критерий, который можно использовать, это достаточно низкие, в том числе и налоговые, и прочие платежи, связанные с осуществлением этого вида деятельности. Но это не входит в рамки наших обязанностей как электроэнергетиков.

- Я знаю, что вы в рамках обсуждения этого вопроса еще предлагали маркировку оборудования для майнинга. Это, как я понимаю, не повлияет на существующее оборудование, только на будущее - например, при импорте из-за рубежа этого оборудования его можно будет промаркировать и отследить?

- Давайте разделим вопрос на две части. Можно ли как-то определить по внешним признакам данный вид деятельности? Пока этого вида деятельности нет, он не определен, по крайней мере, нормативно. Определить нормативно - то есть прописать правила регулирования этого вида деятельности, фактически производства цифровых активов, определить ОКВЭД, что, мы надеемся, произойдет, эти обращения готовы. И, надеюсь, они будут рассмотрены и удовлетворены профильными компетентными органами в этой части. Надо этот вид деятельности описать как таковой с определенным порядком регулирования его в дальнейшем. Тем более поручение президента по этому поводу есть, оно было выпущено еще в 2017 году, это Пр-2132.

Второй вопрос - как этот вид деятельности отличить от какой-то иной деятельности? Для действующих потребителей мы предполагаем, что все-таки придется это делать, извините, персонально и в ручном режиме, на уровне региональных властей. Для таких территорий, где возник дефицит, с ограниченной генерацией, мы предлагаем губернаторам создавать межведомственные группы на базе правительства субъекта Российской Федерации с участием территориального органа тарифного регулирования, правоохранительных, налоговых и иных надзорных органов, для того чтобы создавать поименный реестр таких потребителей (майнеров - ИФ).

Только на уровне субъекта Российской Федерации можно это сделать. В конце концов, приехать и осмотреть площадку; если возникнут разногласия или недопонимание - обсудить на уровне непосредственно правительства субъекта РФ.

- То есть для этого нужны правоохранительные органы, если они начнут "скрываться"?

- Правильно бы было, чтобы надзорные, правоохранительные органы участвовали. Чтобы, если такие потребители заявят что-то иное (в виде своей деятельности вместо майнинга - ИФ), а в процессе надзорных или проверочных мероприятий будет выяснено, что это не так, то это будет уже другая ответственность.

Какого-то универсального прибора для действующих потребителей, чтобы прийти что-то померить, нет. Нам кажется, что базовым критерием, возможно, является анализ конкретного оборудования. Есть процессоры, так называемые GPU, которые используются как для расчета по искусственному интеллекту, для работы с изображениями, и они же используются для определенных вычислений, связанных с добычей цифровых активов. Под эти процессоры подпадает достаточно большое количество мелких цифровых валют, как нам кажется, но опять-таки - мы в этом не профессионалы.

И есть "асики" (ASIC, специализированная интегральная схема, используемая для майнинга криптовалют - ИФ), которые используются только для производства биткойнов. Исходя из этих критериев, можно определить всё-таки основной вид и направление деятельности, из наличия конкретных приборов, принадлежности их внутри ЦОДов и так далее.

Общались с коллегами, не связанными с этой (майнинговой - ИФ) деятельностью. Нам говорят, что ЦОДы у крупных компаний (операторы связи, банки, маркетплейсы и т.д.) эволюционируют, развиваются - где-то меняются стойки, где-то что-то добавляется. Очень разное оборудование у них по сроку, по техобслуживанию, по энергоемкости, энергоэффективности, те же самые майнеры используют разные серии оборудования, которые с каждым разом все энергоэффективнее и энергоэффективнее. И начинают люди - собственники больших центров обработки данных - задумываться над цифровой паспортизацией этого оборудования.

- Речь идет о создании реестра такого оборудования?

- Да, некого цифрового двойника, реестра этого оборудования. Потому что, если этих стоек огромное количество (а это огромные ЦОДы), все равно нужно в определенной базе вести учет, систематизировать, обслуживать операционно. Как нам кажется, вот эта логика может помочь каким-то образом идентифицировать конкретные аппаратные вещи, которые могут использоваться только в большей степени для майнинга, либо и так, и так. Это что касается действующего оборудования.

Вопрос о маркировке - это вопрос все-таки, наверное, к Минпрому. Просто нам кажется, что по такому оборудованию есть тоже отдельные таможенные коды, оно завозится в Российскую Федерацию в соответствии с действующим законодательством, оно должно растаможиваться. Исходя из этого работает система налогового учета, она же сейчас позволяет налоговикам отслеживать вход партии, последующее его использование в бухучете, где оно расположено. Поэтому, на наш взгляд, эта система может, если ее определенным образом интегрировать в данную сферу регулирования, стать одним из "помощников".

Резюмируем, возвращаясь к вашему вопросу: с точки зрения электроэнергетики мы видим высокопотребляющих "быстрых" потребителей, недавно появившихся, с резко переменным графиком нагрузки, которая может меняться, их определяем, даём списки правительствам субъектов РФ, а им придётся, извините, ножками ходить.

- В ручном режиме проверять: майнинг или нет?

- Да, субъектам предстоит определяться: с участием надзорных органов и непосредственно заинтересованных на уровне субъектов Российской Федерации, с участием энергетиков эту историю проверять, выявлять, потом формировать какой-то адресный реестр (майнеров - ИФ) и для них уже принимать особое решение в виде повышенного тарифа на передачу (электроэнергии по сетям - ИФ).

Почему тариф на передачу? Это решение (тарифное - ИФ) принимается государственным органом на уровне субъекта РФ, и получение регулируемым субъектом выручки будет учитываться в последующем тарифном регулировании внутри этого субъекта РФ для конкретных задач: договариваясь с сетевой организацией об источниках, о возможном их использовании для повышения инвестиционной привлекательности либо дополнительном приобретении, возможно, определенных технических устройств, технических приборов, которые нужны для повышения надежности энергоснабжения потребителей на территории данного субъекта.

- А о каком росте тарифов идет речь, то есть во сколько они должны вырасти для решения проблемы?

- Нам кажется, что здесь нужно будет определять на уровне субъекта. Они должны вырасти настолько, чтобы экономически людям было выгодно с учетом всех затрат на переезд, на дополнительное техприсоединение - переехать из этого места (дефицитного энергорайона - ИФ). Мы думаем, что, если это возможно будет, - от двух до пяти раз. Если не хватит этого, допустим, для той же самой Иркутской области, где одни из самых низких тарифов на передачу в РФ, и потребуется больше - значит, придумаем больше.

Введение дифференцированного тарифа потребует, как нам кажется, только изменения на уровне постановления правительства. Нам этого достаточно, мы для себя такой способ решения энергетических проблем выбрали. Если бы вовремя этот вид деятельности - как это первоначально планировалось, и поручение президента давалось, - был отрегулирован, то мы бы таких проблем, как нам кажется, не имели сейчас в Сибири.

- А нет опасений, что вы майнеров "выкурите" в другое место, и там будет то же самое, например, через пять лет?

- Никто лучше предпринимателя свою предпринимательскую деятельности не спланирует. Невозможно сделать на уровне государства правила поведения и конкретных действий, как тебе безубыточно работать. Нет такого учебника.

Поэтому предприниматели будут просчитывать все свои обязательства. Мы проводили совещание, честно и открыто приглашали всех майнеров, откровенно сказали, что решаем электроэнергетические проблемы регионов Сибири. Мы дали поручение "Иркутской сетевой компании" совместно с "Системным оператором", в частности, по Сибири, проработать эти площадки (размещения для майнеров - ИФ), для того, чтобы они имели место, техническую возможность переехать, и там не было бы серьезных дополнительных инвестиционных затрат.

Пока так. Есть более категоричное решение, но его надо принимать на уровне правительства РФ. Нужно посмотреть же, как действовали наши зарубежные партнеры в этом плане: Китай просто запретил майнинг как вид деятельности, Казахстан его фактически лицензирует, Белоруссия - лицензирует его, оборудование расположено в определенных местах, в их технологическом парке, по определенным правилам работает. Здесь придется выбирать именно макрорешение для необходимости и нужд в целом Российской Федерации. Это решение, я думаю, будет приниматься коллективно на уровне правительства.

- В целом именно ваши предложения текущие по части энергетики поддержаны? То есть точно мы увидим эту нормативку в ближайшее время?

- Минэнерго проект (постановления правительства - ИФ) точно разработает, соответственно, потом согласование и затем - решение на уровне правительства. Мы общались с Федеральной антимонопольной службой, нас поддерживают коллеги. Это что касается действующих предложений.

Минэкономразвития тоже свою точку зрения по этому поводу имеет. Минэнерго решает конкретную локальную энергетическую проблему. Только на тех территориях, где возник дефицит, мы предлагаем действовать так.

Будет ли как-то по-другому эта регуляторика обрисована? Будет решено на уровне правительства. Но на наш взгляд, ее нужно администрировать в первую очередь на уровне определения вида деятельности и налогового администрирования. Насколько нам известно, с этим же предложением выходят и сами коллеги, та же крупнейшая компания BitRiver. Вопрос был в разных предложениях: мы предлагали по-другому рассчитывать налоги, у нас было свое предложение введения подобия НДПИ для майнеров по оплате налога с каждого потребленного киловатт-часа... Но опять-таки - мы высказали свою позицию, а окончательное решение принимается на уровне правительства, профильными ведомствами, которые за это отвечают. Надеюсь, это в ближайшее время произойдет.

- Как раз хотелось спросить про временные ожидания. Уже довольно долго вопрос обсуждается...

- Мы планируем к концу этого года свою нормативку запустить в сфере электроэнергетики. Для нас это критически важно, потому что сейчас ограничены в техприсоединении все потребители, расположенные на территории Забайкальского края, Бурятии, Иркутско-Черемховского района Иркутской области. То есть отлагательные условия в техприсоединении выставляются для всех потребителей даже ниже 5 мегаватт, и это действительно большая проблема. Мы же не можем допустить, чтобы действующие потребители при присоединении новых, допустим, пострадали и у них снизились надежность и качество энергоснабжения. Категорически этого нельзя допустить. Но у нас физически нет генерации, соответственно, электрической мощности. Мы либо должны построить дополнительные электрические сети, либо генерацию.

Мы смотрели развитие этого энергоузла, и это решение одобрено министерством энергетики, надеюсь, в ближайшее время мы вынесем этот вопрос на правительственную комиссию в части технических требований на проведение конкурса (по отбору новой генерации для Сибири - ИФ). С учетом того, что у нас сейчас важные задачи есть по электрификации БАМа и Транссиба, и сетевой комплекс прикладывает максимальные усилия, чтобы обеспечить электрификацию второго этапа БАМа и Транссиба, мы определили технические условия конкурса для строительства генерации с минимумом сетевого строительства.

Одним из критериев является минимизация сетевого строительства, то есть отсутствие его. Мы решаем проблему именно генерации, это в правильном смысле планирование энергосистемы, вот это распределение генерации к центрам нагрузки.

- Я правильно понимаю, что конкурс отбора новой генерации с предполагаемым дефицитом мощности учитывает текущее присутствие майнеров в регионе?

- Конечно.

- А какое-то увеличение их количества и потребления заложено в этот прогнозный "конкурсный" дефицит?

- Да. В расчет этого прогнозного дефицита заложено: первое - естественный прирост электропотребления от действующих потребителей (от всех действующих потребителей), второе - это договоры, заключенные на техприсоединение, которые обязаны быть исполнены. И третье - по поручению президента - это новые инвестиционные проекты, заявленные регионами, которые имеют более или менее, как нам кажется, проанализированную и высокую вероятность к реализации.

То есть фактически мы использовали новый способ учета дополнительной нагрузки, которая пока не обеспечена договорными обязательствами, для учета ее в будущем плане.

И мы вышли с учетом всей этой логики на величину мощности, которую мы будем выставлять на конкурс, - это 1225 мегаватт.

- А сколько из этого объема приходится на майнеров? Есть вообще такая цифра?

- Здесь нужно пересчитывать внутри. По действующей статистике, то, что есть внутри Иркутско-Черемховского района (но я думаю, что надо ее выверить): иркутские сети говорят (я думаю, они про всю Иркутскую область говорят), что там действующих - это около 450 МВт, значит, может, около 300 МВт в Иркутско-Черемховском районе этих майнеров, мы знаем про 100 МВт у BitRiver в Бурятии. Ну то есть где-то около 400 мегаватт ориентировочно (текущий объем потребления майнеров - ИФ).

Но тут нельзя сказать, что это 400 МВт из дефицита (в 1225 МВт - ИФ). Есть общая величина потребления, есть к этому прирост в виде дополнительных заявок, есть естественный прирост и вот эти новые инвестиционные проекты. И совокупная составляющая всех трех частей дает недостаток в 1225 МВт. Я думаю, что в новых заявках их (майнеров - ИФ) порядка 250 МВт.

- Это, получается, прогноз прироста потребления майнеров?

- Да-да, это те новые заявки, которые сейчас там реализуются.

- А это до какого года?

- Это до 2029-го.

- Вы говорили про надежность, но проблема, как я понимаю, и в том, что у нас ограниченное количество свободных мощностей, приходят майнеры, их забирают, а остальные, кто хочет поучаствовать в присоединении к этим мощностям, остаются ни с чем. А почему нельзя было эту конкретную проблему решить путем введения некоей очередности: сначала мы присоединяем, например, социальные категории потребителей, а потом уже майнеров?

- Как узнать, что вы майнер, вот как? Принцип недискриминационного доступа к электрическим сетям есть, он прописан в 861-м постановлении. Любой потребитель имеет право присоединиться к электрическим сетям, без разделения по видам деятельности, по праву собственности. Только в порядке живой очереди присоединяют по факту обращения.

Мы просто вынуждены это (начать регулирование майнинга в части энергетики - ИФ) сделать, социальные объекты, объекты коммунальной инфраструктуры не могут физически присоединиться, они подают заявку, им отказывают: "нет свободной мощности, ее быстро выбрали вот эти товарищи". И естественный прирост нагрузки, который бы шел для всех сфер развития экономики этих регионов, выбранную майнерами за год мощность выбирал бы еще как минимум четыре года.

- Вот мы говорим про майнеров и про прогноз дефицита. Это все "официальные" майнеры, которые прямо признались: "да, я майнер"? Или эти прогнозы включают и подозрения в осуществлении какими-то потребителями этой деятельности?

- Есть те, которые признались, что они майнят, это так называемый промышленный "белый" майнинг. Есть перечень компаний, мы его отправили официально Минцифры, это перечень юридических лиц, который мы получили от правительства Иркутской области. На 80%, на 90% - мы не знаем, но они осуществляют этот вид деятельности.

- То есть они сами не признавались, но вы про них это знаете?

- Мы знаем, что они осуществляют этот вид деятельности. Некоторые признались, некоторые нет. Но опять-таки, понимаете, сейчас закон признаваться - не признаваться не обязывает. То есть этот вид деятельности а) не запрещен, б) не отрегулирован.

- Вопрос связан с тем, что если повысятся тарифы "поголовно" в этом регионе...

- "Поголовно" - нет. По конкретному перечню потребителей.

- Хорошо, по этому перечню, а они потом придут и скажут: "вы ошиблись, мы не майним". И что делать с ними тогда?

- Так же идти и разбираться на уровне субъекта РФ с участием в том числе надзорных и правоохранительных органов - и доказывать, что вы действительно этим видом деятельности не занимаетесь. Как это делать - я не знаю. Вы мне задаете вопросы, на которые у нас нет ответа. Я думаю, правильно было бы Минцифры спросить. Они - орган, который формирует госполитику в этой сфере.

Эти вопросы нужно решать на уровне субъекта Российской Федерации, более детально разбираться. Там же будут региональные Минцифры, они закажут какую-то дополнительную экспертизу, если захотят какой-то способ доказывания провести. Другого варианта пока мы не видим.

- Гипотетический вопрос. Майнинг пока - серая регуляторная зона, как и криптовалюта. Все ее хотели отрегулировать, но так до сих пор и не произошло этого. И возникает вопрос: сейчас вы отрегулируете по части энергетики, потом начнется регулирование криптовалют. И те люди, которым сейчас комфортно заниматься этой деятельностью, потом, когда будет введено и это регулирование, скажут: "Нет, нам уже не подходят условия, мы не будем этим заниматься". А вы уже, тем временем, провели конкурс, свободные мощности под эту деятельность появились, а они прекратят ей заниматься. И что тогда делать со всей этой свободной мощностью?

- Ну, во-первых, свободная мощность имеет не какие-то гигантские масштабы. И есть ряд заявок от губернаторов, которые сказали: "Минэнерго, вы не все наши инвестиционные проекты учли, у нас тут еще целых две коробки проектов. Они еще в стадии зарождения, но они есть". Поэтому мы понимаем, что они (свободные мощности - ИФ) в дальнейшем будут использованы - это раз.

Второе - создание определенного резерва генерирующих мощностей именно в этом энергорайоне, в части развития и Забайкалья, границы с ОЭС Востока, для нас кажется правильным и перспективным. Вы знаете, что у нас в планах по поручению президента есть дальнейшее сетевое строительство для перехода в синхронный режим работы ОЭС Сибири и ОЭС Востока, то есть мы в любом случае этой генерации сможем помочь по линиям электропередачи ОЭС Востока.

Электроэнергетикой для обеспечения нужд экономики, ее планированием, развитием нужно заниматься. Здесь есть две развилки. Первая: готова ли экономика ждать, пока энергетика построит сети и генерацию? Сейчас на фоне санкционного давления на нашу страну, на фоне геополитики быстрые трансформационные решения идут в экономике: переориентация транспортных потоков, переориентация самой торговли, всего остального сопутствующего этому, и все эти действия связаны с изменением энергетической географии потребления. Мы понимаем, что восточное направление - перспективное. Поэтому опасение, что мы построим что-то лишнее и это будет лежать таким мертвым грузом, вряд ли сбудется. Наши планы по развитию ЕЭС России говорят о том, что это все будет интегрировано в единую сеть и простаивать не будет. Но вопрос вами поставлен правильно.

Возвращаясь к основному, как мне кажется, вопросу: готова ли экономика ждать? Мы экономим на инвестициях, что мы делали последние 10 лет в части развития электроэнергетики? У нас в электроэнергетику инвестиции в основные средства с 2012 года снизились в два раза. Правила рынка электроэнергетики и мощности позволяют компенсировать в большей степени только операционные затраты и только малую часть инвестиционных, малую.

В любом случае нужно строить энергетическую инфраструктуру, и наличие этих мощностей позволит быстро создаваемым новым производствам более мобильно получать необходимые энергоресурсы для начала экономической деятельности.

- Насколько я понимаю, в рамках дискуссии относительно изменения тарифов для майнинга также обсуждалась некая дифференциация тарифов, то есть возможность дать льготы тем, кто занимается так называемыми "полезными вычислениями". Как вы на это смотрите?

- Эта сфера регулирования все-таки тоже не относится к деятельности министерства энергетики. В части электроэнергетики наш базовый подход - не должно быть никаких льгот. Если необходимо что-то развивать дополнительно - это нужно делать не за счет потребителей электроэнергии. Вводите налоговое администрирование для полезных и для "неполезных" вычислений. Пусть "неполезные" вычисления через налоговое администрирование оплачивают льготы для "полезных".