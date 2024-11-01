Правительство РФ утвердило три уровня дифференциации электротарифов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило пороговые значения диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию, сообщила ФАС России в своем телеграм-канале в пятницу.

Первый уровень энергопотребления будет ограничен 3900 кВт.ч/мес. Второй составит не более 6000 кВт.ч/мес., все что выше - будет отнесено к третьему диапазону.

Ранее ФАС России сообщала, что "льготный" тариф для первого уровня будет установлен в рамках предельного уровня и будет ежегодно индексироваться. Его задача - поддержка социально незащищенных граждан. Ведомство допускало в последующем его снижение до 1200 кВт.ч/мес.

Тариф второго уровня будет учитывать возмещение расходов на услуги по передаче электрической энергии в размере не ниже экономически обоснованного показателя.

В частности, в пределах лимита второго уровня майнингом криптовалют смогут заниматься граждане, не имеющие статуса ИП. Если показатель окажется превышен, то заниматься майнингом можно будет после регистрации гражданина в качестве ИП и включения в реестр, также в пятницу сообщила пресс-служба правительства.

Третий уровень - как для коммерческих потребителей. Тариф на нем будет сформирован не ниже цены на электроэнергию на низком уровне напряжения. ФАС ожидает, что перекрестное субсидирование на этом тарифе начнет снижаться.

ФАС России отмечает, что разработанные диапазоны начнут действовать с 1 января 2025 г.

Ранее Минэнерго РФ подчеркивало, что изменение стоимости электроэнергии при внедрении дифференцированных тарифов коснется лишь категорий, потребляющих ее существенно выше среднего значения по региону - для майнинга и в коммерческих целях.

В конце июля Госдума приняла закон о майнинге цифровой валюты, согласно которому, с 1 ноября 2024 г. все компании и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в России, должны войти в специальный реестр. Этот документ вступит в силу с 1 марта 2025 г. А в октябре правительство РФ получило полномочия вводить запрет на майнинг цифровых валют (в том числе на участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах страны или на отдельных территориях.