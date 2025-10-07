Поиск

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая в 2025г с 4% до 4,8%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая в 2025 году до 4,8% с ожидавшихся в апреле 4%.

В 2026 году, однако, рост китайской экономики замедлится до 4,2% (в апреле ожидался подъем на 4%), говорится в обзоре ВБ по Восточной Азии и Тихоокеанского региону.

Экономисты ВБ не уточняют причин изменения прогноза на 2025 год, однако отмечают, что экономика КНР выигрывает от господдержки, которая в следующем году может пойти на убыль. В 2026 году на динамике ВВП негативно скажется замедление роста экспорта, говорят они.

ВВП всей Восточной Азии и Тихоокеанского региона, по прогнозам ВБ, вырастет на 4,8% в 2025 году и на 4,3% в 2026 году, без учета Китая - на 4,4% и 4,5% соответственно.

Рост экономики Таиланда ожидается на уровне 2% в этом году и 1,8% в следующем, Вьетнама - 6,6% и 6,1% соответственно, Индонезии - 4,8% в оба года.

