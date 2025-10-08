Поиск

Brent подорожала до $66,27 за баррель

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили рост днем в среду, инвесторы оценивают баланс спроса и предложения после менее существенного, чем ожидалось, увеличения квот по добыче странами ОПЕК+, а также ждут данных о запасах нефти в США.

К 14:07 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,82 (1,25%) до $66,27 за баррель. К этому времени ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на бирже NYMEX на $0,88 (1,43%), до $62,61 за баррель.

Во вторник цены изменились незначительно: контракты на Brent подешевели на 0,03%, на WTI - подорожали на 0,06%.

Поддержку рынку оказывает некоторое ослабление опасений относительно избытка предложения на рынке после заседания ОПЕК+. Восемь стран-участниц альянса договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тысяч баррелей в сутки, тогда как трейдеры ожидали гораздо более агрессивного повышения после сообщений СМИ о том, что увеличение квот может составить до 500 тысяч б/с.

Аналитики Goldman Sachs по-прежнему прогнозируют, что избыток предложения нефти в текущем квартале и в следующем году составит около 2 млн б/с. Это будет оказывать давление на цены. По оценкам банка, Brent в 2026 году будет стоить в среднем $56 за баррель.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,78 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,25 млн баррелей, дистиллятов - на 1,82 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальный отчет Министерства энергетики будет опубликован позднее в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают роста запасов нефти на 2,25 млн баррелей.

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 90 тысяч б/с, до 13,53 млн б/с. Прогноз на 2026 год повышен на 210 тысяч б/с, до 13,51 млн б/с. В министерстве ожидают увеличения мировых запасов нефти в следующем году, в том числе за счет наращивания добычи в странах, не входящих в ОПЕК+.

