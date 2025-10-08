Нефть Brent подорожала до $65,93 за баррель

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть заметно повышаются утром в среду после слабого изменения накануне.

Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после менее существенного, чем ожидалось, увеличения квот по добыче странами ОПЕК+. Также они ждут данных по запасам нефти в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 по московскому времени составляет $65,93 за баррель, что на $0,48 (0,73%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты снизились в цене на $0,02 (0,03%), до $65,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,51 (0,83%), до $62,24 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,04 (0,06%), до $61,73 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки, как и в октябре. Участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения после сообщений СМИ о том, что увеличение квот может составить до 500 тыс. б/с.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,78 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,25 млн баррелей, дистиллятов - на 1,82 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по московскому времени в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают роста запасов нефти на 2,25 млн баррелей.

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 90 тыс. б/с, до 13,53 млн б/с. Прогноз на 2026 год повышен на 210 тыс. б/с, до 13,51 млн б/с.

В министерстве ожидают увеличения мировых запасов нефти в следующем году, в том числе за счет наращивания добычи в странах, не входящих в ОПЕК+.