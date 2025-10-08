Винодельня Новороссийска не смогла отстоять право выкупа 109 га земли из-за "недружественных" совладельцев

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края отказал небольшому винодельческому предприятию из Новороссийска "Бюрнье" (юрлицо ООО "Гранд-Вино") в приобретении в собственность почти 109 гектаров сельскохозяйственных земель для закладки виноградников.

Как сообщается в материалах дела, компания в 2023 году обратилась в арбитражный суд с заявлением к краевому департаменту имущественных отношений с требованием признать незаконным отказ в предоставлении в собственность земельного участка площадью 1,089 млн кв. метров, расположенного в станице Натухаевская (Новороссийск).

"Гранд-Вино" является арендатором спорного участка с 2019 года, право аренды зарегистрировано Управлением Росреестра по Краснодарскому краю 30 сентября. Срок аренды - 25 лет.

Краевые власти мотивировали свой отказ следующими доводами: земельный участок расположен на территории и в охранной зоне объектов культурного наследия, и там проходит дорога общего пользования. Кроме того, департамент и прокуратура Краснодарского края (участвовала в деле - ИФ) указывали на то, что участок был предоставлен в аренду для сельскохозяйственного производства (для ведения виноградарства), однако использовался не по назначению. В соответствии с договором аренды, арендатор был обязан осуществить закладку многолетних насаждений в течение одного года после получения участка.

Вместе с тем, согласно актам обследования государственного казенного учреждения "Кубаньземконтроль" с 2020 года по 2024 год на участке закладка виноградников не производилась. Договор купли-продажи виноградных саженцев заключен компанией 6 августа 2024 года, отмечает ответчик. Из представленных заявителем в материалы дела документов следует, что компания начала обработку земель для ведения виноградарства лишь в прошлом году, а закладку виноградников – в 2025 году в процессе рассмотрения настоящего спора.

Краевая прокуратура в ходе судебного разбирательства отмечала, что одним из конечных совладельцев "Гранд-Вино" является иностранная компания недружественной страны – Dinerco Ventures Limited.

По данным прокуратуры, учредителем ООО "Гранд-Вино" выступает ООО "Югпродукт холдинг", владельцами которого являются два юридических лица – ООО "ДБ Холдинг" (51% в уставном капитале) и Dinerco Ventures Limited (49%). Руководителем последнего является Мария Прокопенко (в настоящее время - Мария Прокопулос, бывшая супруга экс-арендатора земельного участка).

Суд отмечает, что согласно п. 3 статьи 15 Земельного кодекса РФ иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать правом собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается президентом РФ в соответствии с федеральным законодательством о государственной границе РФ, и на иных установленных территориях РФ в соответствии с федеральными законами.

Поскольку указанные доводы прокуратуры Краснодарского края заявителем не опровергнуты, суд с ними согласился и отказал "Гранд-Вино" в удовлетворении заявленных требований.

Винодельня "Бюрнье" была основана в 2011 году, является предприятием полного цикла, сообщается на сайте компании. Ее основателем является швейцарский потомственный винодел Рено Бюрнье.

Ежегодно предприятие выпускает порядка 200 тыс. бутылок вина.