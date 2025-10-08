Поиск

Ford может потерять до $1 млрд прибыли из-за пожара на алюминиевом заводе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пожар на алюминиевом заводе в Нью-Йорке, который, как ожидается, вызовет остановку производства Ford Motor пикапов F-150 на несколько месяцев, может стоить автопроизводителю до $1 млрд прибыли, прогнозируют аналитики Evercore ISI.

Пожар на алюминиевом заводе компании Novelis, произошедший 16 сентября, вывел из строя значительную часть производства до первого квартала 2026 года, сообщили Reuters в компании. Это повлияет на поставки металла Ford до конца года.

"Novelis - один из нескольких поставщиков алюминия для Ford. С момента пожара, произошедшего почти три недели назад, Ford тесно сотрудничает с Novelis, и вся команда занимается решением проблемы и изучением всех возможных альтернатив для минимизации возможных сбоев", - заявил представитель автопроизводителя.

Аналитики считают, что пожар, вероятно, затронет и других автопроизводителей, но наибольшие последствия понесет Ford.

"Мы считаем, что в настоящее время это в основном проблема для Ford, хотя мы продолжаем отслеживать ситуацию для Stellantis и Toyota", - заявил Крис Макналли из Evercore. Он полагает, что EBIT Ford в этом году из-за пожара может оказаться ниже на $0,5-1 млрд.

Ford начал использовать преимущественно алюминиевый кузов для F-150 более десяти лет назад, стремясь снизить вес автомобиля.

С начала 2025 года капитализация Ford выросла на 19,4% (до $47,4 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 14,7%.

Ford Нью-Йорк Novelis Evercore ISI Крис Макналли США
