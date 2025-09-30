Поиск

Глава Ford допустил, что рынок электромобилей США сократится вдвое без налоговых вычетов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Новая политика администрации президента США Дональда Трампа, включая отмену налогового вычета в размере $7,5 тыс. на покупку новых электромобилей, может резко негативно отразиться на всей отрасли, полагает главный исполнительный директор Ford Motor Джим Фарли.

"Я не удивлюсь, если доля продаж электромобилей в США упадет до 5%", - заявил он, выступая на мероприятии в Детройте.

Сейчас на автомобили с электроприводом приходится примерно 10% американского авторынка.

Ситуация негативно влияет на финансовые показатели Ford. Во втором квартале подразделение Model-e, занимающееся электромобилями, зафиксировало убыток в размере около $1,3 млрд на фоне падения продаж на 31%. Компания прогнозирует, что суммарные убытки в сегменте за весь 2025 год могут достичь $5,5 млрд.

Акции Ford во вторник дешевеют на 1,1%. С начала года капитализация автопроизводителя выросла на 21%, до $48,1 млрд.

США Ford Джим Фарли Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото завершает сентябрь ростом на 10%, приближается к $3900 за унцию

Запрет на экспорт бензина из РФ для всех участников продлен до конца года

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

ОПЕК+ изучит возможность ускорить наращивание добычи нефти за три месяца

Объем торгов газом на Петербургской бирже в сентябре подскочил в семь раз

Объем торгов газом на Петербургской бирже в сентябре подскочил в семь раз
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });