Глава Ford допустил, что рынок электромобилей США сократится вдвое без налоговых вычетов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Новая политика администрации президента США Дональда Трампа, включая отмену налогового вычета в размере $7,5 тыс. на покупку новых электромобилей, может резко негативно отразиться на всей отрасли, полагает главный исполнительный директор Ford Motor Джим Фарли.

"Я не удивлюсь, если доля продаж электромобилей в США упадет до 5%", - заявил он, выступая на мероприятии в Детройте.

Сейчас на автомобили с электроприводом приходится примерно 10% американского авторынка.

Ситуация негативно влияет на финансовые показатели Ford. Во втором квартале подразделение Model-e, занимающееся электромобилями, зафиксировало убыток в размере около $1,3 млрд на фоне падения продаж на 31%. Компания прогнозирует, что суммарные убытки в сегменте за весь 2025 год могут достичь $5,5 млрд.

Акции Ford во вторник дешевеют на 1,1%. С начала года капитализация автопроизводителя выросла на 21%, до $48,1 млрд.