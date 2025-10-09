PepsiCo сократила чистую прибыль в III финквартале на 11%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, в третьем квартале 2025 финансового года зафиксировала снижение чистой прибыли на 11%, при этом скорректированный показатель оказался лучше ожиданий рынка.

В квартале, который завершился 6 сентября, чистая прибыль компании составила $2,6 млрд, или $1,9 в расчете на акцию, по сравнению с $2,93 млрд, или $2,13 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,29 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,26 на акцию.

Квартальная выручка PepsiCo увеличилась на 2,6%, до $23,94 млрд, тогда как средний прогноз экспертов предусматривал рост показателя до $23,83 млрд.

В Северной Америке выручка подразделения, занимающегося производством продуктов питания, не изменилась в минувшем финквартале, подразделения по выпуску напитков - увеличилась на 2%.

Доход подразделения, занимающегося международными франшизами на напитки, остался на уровне предыдущего года, в регионе EMEA показатель повысился на 9%, в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 2%.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому органический рост ее продаж в текущем фингоду составит 1-3%. Показатель скорректированной прибыли в расчете на акцию, как ожидается, будет примерно на уровне прошлого года.

PepsiCo по-прежнему планирует вернуть акционерам $8,6 млрд в этом фингоду, в том числе $7,6 млрд за счет дивидендных выплат и $1 млрд за счет обратного выкупа акций.

Компания также сообщила о назначении нового главного финансового директора. С 10 ноября эту должность займет Стив Шмитт, ранее работавший CFO в американском подразделении Walmart. Нынешний CFO PepsiCo Джеймс Колфилд уходит на пенсию.

С начала 2025 года капитализация PepsiCo снизилась на 8,7%.