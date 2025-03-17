PepsiCo купит бренд poppi за $1,95 млрд

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., второй по величине в мире производитель безалкогольных напитков, купит бренд poppi за $1,95 млрд, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

PepsiCo рассчитывает получить налоговые льготы в размере $300 млн в связи с заключением этой сделки, в результате чего чистая стоимость покупки составит $1,65 млрд. Компания также сообщила, что сделка предполагает дополнительные выплаты, обусловленные своевременным выходом на определенные показатели.

Дополнительные подробности, а также предполагаемые сроки завершения сделки не приводятся.

Poppi - популярный растущий бренд малокалорийных газированных напитков с низким содержанием сахара, в состав которых входят пребиотики, фруктовый сок и яблочный уксус. Бренд ориентирован на потребителей, стремящихся вести более здоровый образ жизни, говорится в пресс-релизе PepsiCo.

Котировки акций PepsiCo повышаются на 1,4% на торгах в понедельник. С начала года капитализация компании уменьшилась на 0,8% - до $203,79 млрд.