ВТБ и Альфа-банк протестируют мультибанк для бизнеса

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - ВТБ и Альфа-банк протестируют мультибанк, который позволит их корпоративным клиентам в одном приложении увидеть остатки по своим счетам сразу в обоих банках, в эксперименте примут участие до 30 крупнейших компаний, говорится в сообщении ВТБ.

Участникам пилота также будут доступны выписки по счетам из стороннего банка, их печать и экспорт в разных форматах. Полноценный запуск сервиса планируется до конца 2025 года.

"Большинство российских компаний являются клиентами сразу нескольких банков, и задача мультибанка - облегчить для них управление финансовыми потоками и создать удобную инфраструктуру, которая позволит интегрировать максимальное количество решений в один сервис. Это упростит взаимодействие бизнеса и финансовых компаний. Мы планируем активно развивать мультибанк, чтобы в дальнейшем пользователи могли в реальном времени отслеживать и управлять своими счетами в разных банках", - прокомментировал через пресс-службу руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ Игорь Острейко.

Сервис работает в концепции открытого банкинга, когда с помощью открытых программных интерфейсов (API) финансовые организации могут безопасно обмениваться клиентскими данными и создавать новые продукты.

"Наша интеграция с ВТБ дает возможность бизнесу экономить массу времени и ресурсов, поскольку больше не потребуется отдельно обращаться в каждый банк для получения актуальной банковской отчетности и анализа финансов предприятия", - сказал руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-банка Александр Горинов.

Open API (открытые программные интерфейсы) - это технология обмена данными между информационными системами компаний через стандартные протоколы взаимодействия. Ранее ЦБ начал пилот с несколькими банками, позднее к нему присоединились маркетплейсы. Изначально регулятор планировал, что использование открытых API должно было стать обязательным с 2026 года для крупнейших банков, брокеров и страховых компаний.

В сентябре ЦБ сообщил, что в 2026 году планирует опубликовать доклад для общественных консультаций, который будет составлен с учетом полученной обратной связи от участников рынка в рамках проводимых пилотов по открытым API. По итогам анализа обратной связи может быть уточнен подход к внедрению открытых API на финансовом рынке в части этапов и сроков внедрения, отмечал регулятор.

