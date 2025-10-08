Крупнейшие банки обсуждают необходимость создания единого оператора открытых API

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки, которые участвуют в пилоте по внедрению открытых API на финрынке, обсуждают необходимость создания единого оператора обмена данными. При этом все три игрока, чьи топ-менеджеры приняли участие в панельной сессии "Финополиса" - ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк, озвучили Банку России разные позиции по этому вопросу.

Open API (открытые программные интерфейсы) - это технология обмена данными между информационными системами компаний через стандартные протоколы взаимодействия. Ранее ЦБ начал пилот с несколькими банками, позднее к нему присоединились маркетплейсы. Изначально регулятор планировал, что использование открытых API должно было стать обязательным с 2026 года для крупнейших банков, брокеров и страховых компаний.

В сентябре ЦБ сообщил, что в 2026 году планирует опубликовать доклад для общественных консультаций, который будет составлен с учетом полученной обратной связи от участников рынка в рамках проводимых пилотов по открытым API. По итогам анализа обратной связи может быть уточнен подход к внедрению открытых API на финансовом рынке в части этапов и сроков внедрения, отмечал регулятор.

Один или несколько операторов?

По мнению ВТБ, необходимо создать одного, "равноудаленного" от банков-участников пилота, оператора открытых API, например, на базе Ассоциации Финтех (АФТ), которая является некоммерческой организацией и уже участвует в реализации проекта.

"В этой области (открытых API), как ни странно, по крайней мере в области пилотов, банки смогли между собой договориться, и есть обмены и ВТБ-Тинькофф (Т-Банк), и ВТБ-Альфа, ВТБ-Сбер. Поэтому как раз интересный пример, что по крайней мере на уровне пилотов и тестирования выгод клиентских путей есть продуктивные договоренности между участниками рынка. Но оператор нужен", - сказал первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Сбербанк и Т-банк в прошлом году начали обмен партнерскими API в тестовом режиме. Они сообщали, что это позволит клиентам банков-партнеров видеть свои дебетовые счета и операции по ним в обоих приложениях и управлять ими в одном месте. О выстраивании аналогичного партнерства также заявляли ВТБ и Альфа-банк.

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский также считает, что нужны посредники при внедрении открытых API, но по его мнению, это может быть несколько рыночных игроков.

"Я с Дмитрием Васильевичем (Пьяновым - ИФ) не согласен, я на рыночной стороне, получается. Я считаю, оптимальная модель, когда есть заданные регулятором стандартные правила, жесткие рамки, а в этих рамках существует несколько созданных рынком игроков", - сказал Верхошинский.

В качестве примера он привел регулируемый ЦБ рынок бюро кредитных историй, где сейчас есть пять игроков.

"С технологической точки зрения, одному оператору потянуть это - большая очень нагрузка. С точки зрения устойчивости системы, чем больше игроков - тем система будет устойчивее", - добавил главный управляющий директор Альфа-банка.

Самое лучшее - обойтись без посредников

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что на данном этапе пилота у него нет однозначного ответа, и упрекнул конкурентов в поспешности.

"Уже опять, то, что я вижу, у коллег есть ответ, хотя они далеко не в такой стадии эксперимента, как мы, уже даже есть ответ, куда это все привязать, сразу это настораживает", - сказал Греф вслед репликам Пьянова.

"Мы сейчас находимся в эксперименте. Если мы сможем обойтись без оператора - будет хорошо. Пока, к сожалению то, что мы видим, скорее всего, какая-то посредническая инфраструктура будет нужна. Самое лучшее - обойтись без всяких посредников. Во всем мире везде есть схемы API и нигде нет операторов. Если мы выработаем такую схему, когда он не нужен, это самая лучшая схема. Если этого будет не избежать, мы выйдем с предложением, как сделать так, чтобы вот здесь абсолютно была нейтральная инфраструктура, которая бы на посредничестве не зарабатывала", - добавил он.

По его словам, может потребоваться еще время для поиска формы стандартизации для работы без посредников.

Согласно планам регулятора, использование открытых API должно быть поэтапным. Ожидалось, что через 12 месяцев после их использования крупнейшими банками, брокерами и страховщиками, в 2027 году к ним присоединятся крупнейшие микрофинансовые организации, депозитарии, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и финансовые платформы. Позднее ожидалось распространение практики на иные финансовые, а затем и нефинансовые организации.

Банк России и Минцифры работают над созданием платформы коммерческих согласий на базе портала "Госуслуги", которая позволит агрегировать, смотреть и отзывать свое согласие на передачу персональных данных из одной организации в другу. На платформе будут храниться только согласия пользователей, все данные будут оставаться в компаниях. Запуск платформы планируется в 2026 году.