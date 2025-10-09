Росимущество заявило об отсутствии механизма выставлять оферты миноритариям

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Юридический механизм направления Росимуществом оферты миноритарным акционерам в законодательстве РФ отсутствует, ведомство ведет консультации с ЦБ, Минфином, Генпрокуратурой и акционерами ПАО "Южуралзолото группа компаний" по этому вопросу, говорится в опубликованном сообщении Росимущества.

Ранее стало известно, что ЦБ предписал Росимуществу как новому владельцу контрольного пакета акций ЮГК выставить оферту миноритариям компании.

"Полномочия Росимущества строго ограничены законодательством РФ, в том числе Бюджетным кодексом РФ. Юридический механизм направления Росимуществом соответствующей оферты в законодательстве РФ отсутствует. Росимущество находится в тесном контакте с Банком России, Минфином, Генеральной прокуратурой и акционерами ПАО "ЮГК" для разрешения сложившейся ситуации и соблюдения государственных интересов", - говорится в сообщении Росимущества по этому поводу.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее в четверг заявила, что ЦБ пока не располагает информацией об отклике Росимущества на направленное регулятором ведомству предписание выставить оферту миноритарным акционерам ЮГК.

"Я напомню, что в соответствии с законодательством то лицо, которое приобретает крупный пакет акций, больше 30%, обязано в течение определенного времени, 35, по-моему, дней, дать оферту миноритариям. И мы в соответствии с законодательством наделены полномочием, если это правило нарушается, требовать его выполнения", - сказала Набиуллина журналистам в четверг.

"Предписание такое направлено, там достаточный срок. Пока реакцию ожидаем", - заявила она.

О том, что ЦБ предписал Росимуществу как новому владельцу контрольного пакета акций ЮГК выставить оферту миноритариям компании, стало известно 8 октября. Дату предписания ЦБ не раскрыл.

Советский районный суд Челябинска 11 июля удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли в ЮГК бизнесмена Константина Струкова (по последним открытым данным, 67,85%) и ее управляющей компании (100%). Пакет ЮГК в размере 67,25% принадлежит РФ в лице Росимущества с 15 июля, говорилось в бухгалтерской отчетности компании.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Свой free float компания оценивает в 10,8%, у "ААА Управление капиталом" Газпромбанка - 22% акций.