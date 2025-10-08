ЦБ предписал Росимуществу выставить оферту миноритариям ЮГК

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Банк России предписал Росимуществу как новому владельцу контрольного пакета акций ПО "Южуралзолото группа компаний" выставить оферту миноритариям компании.

"Банк России направил в Росимущество предписание, поскольку уже истек 35-дневный срок, в который они должны были разместить оферту о выкупе акций. По действующему законодательству при приобретении крупного пакета свыше 30% акций акционер обязан предложить миноритариям выкупить у них ценные бумаги, - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ. - Банк России в соответствии со своими полномочиями следит за тем, чтобы эти корпоративные нормы соблюдались".

Советский районный суд Челябинска 11 июля удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли в ЮГК бизнесмена Константина Струкова (по последним открытым данным, 67,85%) и ее управляющей компании (100%). Пакет ЮГК в размере 67,25% принадлежит России в лице Росимущества с 15 июля, говорилось в бухгалтерской отчетности компании.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Свой free-float компания оценивает в 10,8%, у "ААА Управление капиталом" Газпромбанка - 22% акций.