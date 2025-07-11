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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций Струкова в ЮГК

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций Струкова в ЮГК
Константин Струков
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли основного владельца ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) Константина Струкова в обществе и УК ЮГК, а также долей связанных с ним лиц в ряде компаний, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Иск обращен к немедленному исполнению. По информации участников дела, иск удовлетворен в полном объеме. Процесс рассмотрения дела по существу продлился два неполных дня.

Генпрокуратура РФ 2 июля подала в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства доли Струкова в "Южуралзолоте" (это 67,85%), его 100%-й доли в УК ЮГК, а также долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях "Хоум", "Уралвент", "Арбат-Сити", "Агрокомплекс "Экомодуль", "Сады Предгорья", "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод". Всего ответчиками по делу выступили восемь физических лиц.

Иск рассматривался в закрытом режиме.

В рамках иска Советский райсуд по ходатайству Генпрокуратуры принял обеспечительные меры. Их суть не уточнялась. Позднее приставы открыли в отношении Струкова исполнительное производство с мерой "арест".

Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия).

ЮГК Южуралзолото Константин Струков Генпрокуратура РФ
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