Панамский канал в 2025 финансовом году увеличил прибыль на 20%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Панамский канал в 2025 финансовом году увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2024, до 4,13 млрд бальбоа ($4,13 млрд), сообщила его администрация.

Выручка составила примерно $5,7 млрд, что примерно на 14,4 % больше по сравнению с $4,98 млрд в 2024 году. Несмотря на сложности, вызванные неблагоприятными погодными условиями и нестабильной конъюнктурой на рынках, через канал прошло 13,4 тысячи судов, что на пятую часть превышает прошлогодний показатель. Из этого числа 3,3 тысячи случаев транзита пришлись на суда типа Neopanamax, а 10 тысяч транзита - на Panamax.

Общий грузооборот вырос до 489 млн тонн, что на 15,6% больше, чем 423,1 млн тонн в прошлом году. Основной вклад внесли контейнерные перевозки и транспортировка сжиженного нефтяного газа (LPG), в то время как транзит судов сжиженного природного газа (LNG) сократился из-за высокой стоимости фрахта. При этом Neopanamax-суда обеспечили около 253,6 млн тонн, Panamax - 235,5 млн тонн.

В администрации канала отметили, что достигнутые результаты демонстрируют устойчивость работы и позволят направить средства на проекты 2026 года по увеличению водных ресурсов и пропускной способности межокеанского маршрута. Среди них проект резервуара Rio Indio, который повысит надежность водоснабжения канала и обеспечит воду для более чем одного миллиона жителей Панамы, строительство газопровода (Interoceanic Energy Corridor) протяженностью около 76 км, который позволит перемещать энергоносители (LPG, возможно этан/бутан) между Атлантикой и Тихим океаном без прохождения через шлюзы, а также развитие терминалов на побережьях (контейнерные и RoRo), расширение логистической инфраструктуры и строительство дорог, связывающих атлантическое и тихоокеанское побережья.

Панамский канал протяженностью 82 км соединяет Атлантику и Тихий океан. Он обслуживает более 180 морских маршрутов, соединяя 170 стран и достигая примерно 1920 портов по всему миру. Вода подается в шлюзы из искусственного пресного водоема - озера Гатун. 2023 год стал третьим самым засушливым в этом районе с тех пор, как страна начала вести соответствующий учет более 140 лет назад. Сильные засухи понизили уровень воды в Панамском канале, сократив судоходство почти на 40%. Время ожидания для танкеров и балкеров в отдельные месяцы достигало 13 дней. В августе 2023 года администрация была вынуждена сократить количество транзитных судов (с 36 до 32 в день) и уменьшить допустимую осадку судов (с 50 до 44 футов). Однако благодаря реализации новой гидроэксплуатационной стратегии ситуация в 2024 году нормализовалась. В июле сообщалось, что Панамский канал работает на полную мощность, ожидает влажную зиму, но сухой сезон в начале 2026 года.

