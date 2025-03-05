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Президент США по-прежнему настроен вернуть контроль над Панамским каналом

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что США начали принимать меры по возвращению себе контроля над Панамским каналом.

"Моя администрация будет возвращать Панамский канал, и мы уже начали это делать", - сказал Трамп во время своего обращения к Конгрессу.

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"Буквально сегодня крупная компания объявила, что покупает оба порта близ Панамского канала", - отметил он.

Президент США подчеркнул, что у США есть госсекретарь Марко Рубио, который "отвечает за это".

"Удачи, Марко! Мы знаем, кого винить, если что-то пойдет не так", - пошутил Трамп.

Базирующаяся в Гонконге компания CK Hutchinson объявила на этой неделе, что продает контроль над фирмой, управляющей двумя портами на канале.

Трамп в день вступления в должность президента США заявил, что панамские власти не выполняют свои обязанности по управлению Панамским каналом, и Штаты восстановят контроль над ним.

По словам Трампа, самое важное то, что "каналом управляет Китай".

Позднее по итогам визита в Панаму госсекретаря Рубио Трамп заявил, что сможет быстро решить проблему с присутствием китайских компаний на Панамском канале.

Дональд Трамп Марко Рубио Конгресс США
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