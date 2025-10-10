Золото вернулось к росту после падения накануне, торгуется выше $4000 за унцию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Цены на золото поднимаются в пятницу после существенного снижения по итогам предыдущей сессии.

К 14:11 по московскому времени котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex выросли примерно на 1%, до $4012,5 за унцию.

В четверг золото упало в цене более чем на 2%, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после впечатляющего подъема в последние недели. Фиксацию прибыли спровоцировали признаки снижения напряженности на Ближнем Востоке после того, как Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта.

Ослабление геополитических рисков в целом является негативным фактором для золота, которое считается защитным активом.