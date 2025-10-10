Поиск

Крис Уоллер поддерживает дальнейшее, но осторожное, снижение ставки ФРС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер поддерживает дальнейшее снижение базовой процентной ставки, однако отмечает необходимость сохранения осторожного подхода с учетом противоречивых экономических сигналов.

"Я по-прежнему уверен, что нам необходимо снижать ставку, но при этом действовать следует осторожно", - сказал он CNBC.

С одной стороны, рынок труда США теряет рабочие места, что может быть сигналом общего ослабления экономической активности, отметил он. С другой стороны, американский ВВП продолжает устойчиво расти, а опасения в отношении инфляции сохраняются, поскольку темпы повышения потребительских цен остаются существенно выше целевого показателя ФРС в 2%.

"Что-то должно измениться. Либо рынок труда восстановится в соответствии с ростом ВВП, либо темпы подъема ВВП замедлятся. Так или иначе, это будет влиять на нашу политику, - объяснил Уоллер. - Я хочу двигаться в направлении снижения ставок, однако нельзя делать это слишком резко и быстро, чтобы не допустить серьезной ошибки в оценке того, как будут развиваться события".

Федрезерв опустил базовую ставку в сентябре впервые с декабря 2024 года - на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4-4,25% годовых. Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам сентябрьского заседания, предполагает, что ставка будет уменьшена еще на 50 б.п. на двух оставшихся в этом году заседаниях (октябрь и декабрь).

Уоллер отметил, что согласен с таким прогнозом, но не видит необходимости в более быстром снижении ставки. Его новый коллега по ФРС Стивен Миран, назначенный президентом США Дональдом Трампом, в сентябре выступил за уменьшение ставки сразу на 50 б.п. и хотел бы видеть ее снижение на 125 б.п. с текущего уровня в 2025 году.

CNBC сообщил со ссылкой на источники в Минфине США, что список кандидатов на должность следующего главы ФРС сократился до 5 с 11 после серии собеседований, проведенных министром финансов страны Скоттом Бессентом. Уоллер остается в этом списке.

