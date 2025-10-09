ФРС готова продолжить снижать ставки в 2025 году

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США в ходе сентябрьского заседания выразили готовность снижать процентные ставки и далее в этом году, согласно его протоколу.

"Большинство рассудили, что наверняка будет целесообразным дополнительно смягчить [денежно-кредитную] политику в оставшуюся часть этого года", - говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), состоявшегося 16-17 сентября.

По его итогам ФРС ожидаемо снизила ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4-4,25%. Такой шаг поддержали все члены FOMC, кроме Стивена Мирана, выступившего за снижение на 50 б.п.

При этом несколько участников заседания отметили, что есть смысл сохранить ставку неизменной или что они могли бы поддержать такое решение, сообщается в протоколе.

"Большинство участников обратили особое внимание на повышательные риски для своих прогнозов инфляции, указав на ее отдаление от [целевых] 2%, сохранение неопределенности в отношении последствий введения [импортных] пошлин, вероятность того, что повышенная инфляция окажется более устойчивой, чем ожидается в данный момент, даже после угасания инфляционного влияния повышения пошлин в этом году, или вероятность того, что инфляционные ожидания на относительно долгосрочную перспективу вырастут после длительного периода повышенной инфляции", - говорится в документе.

Вместе с тем некоторые члены FOMC заявили о снижении повышательных рисков в отношении своих прогнозов инфляции.

Руководители ФРС также отметили рост рисков в отношении рынка труда. "Участники указали на неопределенность своих прогнозов по рынку труда и сочли, что понижательные риски для занятости выросли с момента последнего заседания", - сообщается в протоколе.

Опубликованный вместе с сентябрьским решением по ставке медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает, что она опустится до 3,6% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году. В июне прогнозировалось снижение до 3,9%.

Обновленный точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки, - показал, что 12 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают снижения ставки как минимум на 25 б.п. в текущем году. Большинство (девять руководителей) в сентябре склонялись к тому, что ставка будет уменьшена на 50 б.п. - до 3,5-3,75%, двое прогнозировали снижение до 3,75-4%, один - до 2,75-3%. Шестеро руководителей полагали, что ставка останется на текущем уровне, и один ожидал ее повышения до 4,25-4,5%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 28-29 октября. Участники рынка деривативов ожидают снижения ставки на 25 б.п. по его итогам, как и на заседании в декабре.