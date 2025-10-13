Поиск

Спотовая цена золота обновила рекорд, составив более $4078 за унцию

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Спотовая цена золота обновила рекорд на торгах в понедельник.

По данным на 9:34 по московскому времени она составила $4068,74 за унцию, что на 1,3% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов спотовая цена золота поднималась до $4078,24 за унцию, что является рекордным максимумом.

Фьючерсы на золото на Comex дорожают на 2,2%, до $4087,4 за унцию.

Поддержку драгметаллу оказывают напряженность в отношениях США и Китая, а также ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС).

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о возможности существенного повышения импортных пошлин на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов и сказал, что не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Однако в воскресенье Трамп заявил, что Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему. Также он предположил, что может все-таки провести встречу с Си Цзиньпином позднее этой осенью.

Кроме того, трейдеры ожидают еще двух снижений ставки ФРС до конца года. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании 28-29 октября оценивается рынком в 95,7%. На декабрьском заседании регулятор предпримет такой же шаг, полагают инвесторы на рынке деривативов.

