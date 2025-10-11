Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 100% на товары из КНР

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен с 1 ноября, "а может быть, еще раньше", ввести дополнительные пошлины в 100% на импортируемые из Китая товары.

"Начиная с 1 ноября, а может быть, еще раньше, в зависимости от действий Китая, США введут пошлины в 100% в дополнение к уже существующим. Кроме того, с 1 ноября мы установим меры по экспортному контролю в отношении любого жизненно важного программного обеспечения", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп пояснил, что принял такое решение в связи с тем, что Китай "заявил, что с 1 ноября введет серьезные меры по экспортному контролю в отношении почти всей производимой в КНР продукции".

"Это коснется всех стран и явно является планом, на подготовку которого у Китая ушли годы", - считает президент США.