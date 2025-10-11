Поиск

Трамп не исключает переговоры с Си Цзиньпином в Южной Корее

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что несмотря на сложные торговые отношения с Пекином, может провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином позже этой осенью.

"Я там буду. И полагаю, что, может быть, встреча состоится", - сказал президент журналистам в Белом доме, говоря о саммите АТЭС, который состоится в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября 2025 года.

Кроме того, Трамп предупредил, что может ввести еще меры по экспортному контролю в отношении Китая. "Я могу сделать и гораздо больше - это может коснуться самолетов, запчастей для самолетов", - отметил он. В частности, Трамп подчеркнул, что Китай активно покупает самолеты у компании Boeing "и им требуются запчасти". Ранее он сообщил о намерении ввести экспортный контроль для Китая в отношении программного обеспечения.

В пятницу американский лидер также подчеркнул, что на данный момент не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я должен был встретиться с председателем Си Цзиньпином через две недели на АТЭС в Южной Корее, но теперь, кажется, нет причин это делать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

