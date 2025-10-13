Минэкономразвития РФ рассчитывает на нормализацию ДКП в 2026 году

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассматривает 2026 год как переходный с точки зрения темпов роста экономики РФ и ожидает постепенной нормализации денежно-кредитной политики в следующем году, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на бюджетном комитете в Госдуме.

"Мы ожидаем, что 2026 год будет переходным, произойдет нормализация денежно-кредитной политики, но она будет постепенной. Как вы знаете, это согласуется с прогнозом Банка России по поэтапности снижения ставки по мере того, как будет дальше замедляться инфляция", - прокомментировал он вопрос, ожидать ли после планового охлаждения экономики в 2025 году планового разогрева в 2026 году.

"Поэтому с этой точки зрения мы как раз ожидаем, что в 2026 году какого-то перехода к большому росту не произойдет, скорее, оно будет смещено на конец года в силу того, что просто экономика сейчас копит достаточно большой объем убытков. Потребуется время, чтобы эти убытки предприятиями были отработаны, перед тем как она (экономика - ИФ) перейдет к новому инвестиционному циклу", - сказал Решетников.

Как сообщалось Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 1%, в 2026 году - 1,3%, в 2027 году - 2,8%, в 2028 году - 2,5%.