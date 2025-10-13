Maersk вновь запустил процесс ликвидации оставшегося в РФ юрлица

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ООО "Маэрск Солюшнс" (Москва, прежнее наименование "Дамко Рус") подало заявление о ликвидации юрлица, сообщается в материалах ЕГРЮЛ.

Дата подачи документа - 10 октября 2025 года.

По данным ЕГРЮЛ на 13 октября, 99% уставного капитала ООО "Маэрск Солюшнс" принадлежит датской Maersk Logistics & Services International A/S, еще 1% у Damco A/S.

Прошлый год, согласно отчетности, компания завершила с чистым убытком в 124 млн руб. (против 41 млн руб. убытка годом ранее). В 2024 году "Маэрск Солюшнс" не осуществляла основной операционной деятельности и не получала выручки, говорится в отчетности.

Первоначально Maersk принял решение о запуске процедуры ликвидации российской "дочки" ООО "Маэрск Солюшнс" осенью 2022 года. Однако в октябре 2023 года решение о ликвидации "Маэрск Солюшнс" было отменено.

Как сообщалось, датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S в 2022 году заявила о прекращении работы в России. Процесс ликвидации российской "дочки" по контейнерным перевозкам - ООО "Маэрск" (Санкт-Петербург) завершился осенью 2024 года.