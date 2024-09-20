Maersk завершил процесс ликвидации российской "дочки" по контейнерным перевозкам

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Датская Maersk Line Agency Holding A/S (подразделение Maersk по морским контейнерным перевозкам) ликвидировала работавшую в России дочернюю компанию ООО "Маэрск" (Санкт-Петербург).

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Маэрск" по решению учредителей прекратило деятельность в связи с ликвидацией 16 сентября 2024 года.

Как сообщалось, Maersk первоначально принял решение ликвидировать российскую "дочку" по контейнерным перевозкам в 2022 году. Процедура ликвидации была запущена в ноябре 2022 года. В мае 2024 года Maersk вновь запустил процесс ликвидации ООО "Маэрск" после приостановки.

Согласно отчетности компании за 2023 год, в связи с приостановкой операционной деятельности и началом процесса ликвидации все работники "Маэрск" были уволены по соглашению сторон в феврале 2023 года. Отмечалось, что "в связи с нахождением в ликвидации в отчетном периоде общество не осуществляло основной операционной деятельности и не получало выручки".

ООО "Маэрск" было зарегистрировано путем реорганизации ЗАО "Маэрск" в 2014 году. По данным ЕГРЮЛ, Maersk Line Agency Holding A/S было единственным владельцем (100%) российской компании.

Осенью 2022 года Maersk также принял решение о запуске процедуры ликвидации еще одной российской "дочки" - ООО "Маэрск Солюшнс" (Москва, прежнее наименование "Дамко Рус"; 99% у Maersk Logistics & Services International A/S, еще 1% у Damco A/S). Согласно отчетности компании, в октябре 2023 года решение о ликвидации "Маэрск Солюшнс" было отменено. По данным на 20 сентября 2024 года, статус юридического лица в ЕГРЮЛ указан, как действующее.

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S в 2022 году заявила о прекращении работы в России и уведомила российских клиентов о старте сворачивания бизнес-активности компании в стране. Все контейнерные сервисы в Россию и из РФ были остановлены в первом квартале 2022 года. В феврале 2023 года Maersk вышла из логистического сегмента в РФ, продав складские комплексы в Санкт-Петербурге и Новороссийске.