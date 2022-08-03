Maersk продолжит сворачивать бизнес в России до полного ухода

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S продолжает сворачивать операции в России с намерением в конечном итоге покинуть страну, сказано в отчете компании за II квартал 2022 года.

"Все рейсы в Россию и из России прекращены, и продолжается процесс продажи активов, в том числе миноритарной доли в размере 30,75% Global Ports Investments", - указала компания.

A.P. Moeller-Maersk A/S - мировой лидер в сфере контейнерных перевозок и в управлении портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов.

По данным отчетности, во II квартале 2022 года выручка Maersk выросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в 1,5 раза, до $21,7 млрд, EBITDA выросла в 2 раза, до $10,3 млрд, EBIT увеличилась в 2,2 раза, составив $8,9 млрд.

В 2022 году Maersk ожидает EBITDA порядка $37 млрд, EBIT - около $31 млрд.