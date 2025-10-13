Нигерия планирует закупить у России сельхозтехнику на более чем 10 млрд рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Нигерия планирует в рамках проекта по развитию механизированного сельского хозяйства на территории штата Найджер закупить российскую сельхозтехнику на сумму более 10 млрд рублей, сообщил Минпромторг.

Этот вопрос обсудили замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов и губернатор штата Найджер Мохаммед Баго. Во встрече принимали участие представители агробизнеса Нигерии, российские производители сельхозтехники, а также представители банковского сектора, включая Сбербанк, Strategy Partners и РЭЦ.

"Нигерийская сторона представила планы по развитию современного механизированного сельского хозяйства на территории штата Найджер, в том числе проекты по выращиванию кунжута, сои, кукурузы и хлопка. В рамках введения в оборот 1 млн гектаров сельхозземель на территории штата планируются закупки российской сельхозтехники и систем орошения на сумму более 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Компания Strategy Partners представила проект развития агропромышленного комплекса Нигерии, предполагающий повышение урожайности и эффективности сельхозпроизводства за счет внедрения российских технологий, техники и управленческих решений.

Участники встречи договорились о формировании дорожной карты сотрудничества в агропромышленном секторе, включая вопросы торговли, инвестиций и технологического обмена.

"Отдельное внимание стороны уделили вопросам взаимной торговли. Российская сторона обсудила инициативу импорта из Нигерии высококачественного хлопка и кунжута, востребованных в отечественной текстильной и пищевой промышленности", - сообщил Минпромторг.