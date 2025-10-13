Профицит внешней торговли РФ в августе упал на 41% м/м, до $7,5 млрд
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в августе 2025 года уменьшилось на 41,3%, до $7,5 млрд, по сравнению с $12,7 млрд в июле, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Профицит внешней торговли в августе текущего года по сравнению с августом 2024 года снизился на 13,7% с $8,7 млрд.
В январе-августе 2025 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшился на 14,8%, до $75,5 млрд с $88,7 млрд.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Показатель
|Август
|М/М
|Г/Г
|Январь-август
|Г/Г
|Экспорт
|31,5
|-17,1%
|-8,9%
|265,9
|-4,6%
|Импорт
|24,1
|-4,9%
|-7,3%
|190,3
|0,2%
|Сальдо
|7,5
|-41,3%
|-13,7%
|75,5
|-14,8%
|Оборот
|55,6
|-12,2%
|-8,2%
|456,2
|-2,6%
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 июля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $55 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $104 млрд, объем экспорта - $410 млрд, импорта - $306 млрд.