Профицит внешней торговли РФ в августе упал на 41% м/м, до $7,5 млрд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в августе 2025 года уменьшилось на 41,3%, до $7,5 млрд, по сравнению с $12,7 млрд в июле, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли в августе текущего года по сравнению с августом 2024 года снизился на 13,7% с $8,7 млрд.

В январе-августе 2025 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшился на 14,8%, до $75,5 млрд с $88,7 млрд.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

Показатель Август М/М Г/Г Январь-август Г/Г Экспорт 31,5 -17,1% -8,9% 265,9 -4,6% Импорт 24,1 -4,9% -7,3% 190,3 0,2% Сальдо 7,5 -41,3% -13,7% 75,5 -14,8% Оборот 55,6 -12,2% -8,2% 456,2 -2,6%

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 июля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $55 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $104 млрд, объем экспорта - $410 млрд, импорта - $306 млрд.