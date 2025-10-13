Поиск

Профицит внешней торговли РФ в августе упал на 41% м/м, до $7,5 млрд

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в августе 2025 года уменьшилось на 41,3%, до $7,5 млрд, по сравнению с $12,7 млрд в июле, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли в августе текущего года по сравнению с августом 2024 года снизился на 13,7% с $8,7 млрд.

В январе-августе 2025 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшился на 14,8%, до $75,5 млрд с $88,7 млрд.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

ПоказательАвгустМ/МГ/ГЯнварь-августГ/Г
Экспорт31,5-17,1%-8,9%265,9-4,6%
Импорт24,1-4,9%-7,3%190,30,2%
Сальдо7,5-41,3%-13,7%75,5-14,8%
Оборот55,6-12,2%-8,2%456,2-2,6%

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 июля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $55 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $104 млрд, объем экспорта - $410 млрд, импорта - $306 млрд.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

СП сообщила об отсутствии финансового обоснования отмены льготы по НДС для обслуживания банковских карт

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

Падение перевозок группы "Аэрофлот" в сентябре ускорилось до 6%

Силуанов ждет скорого преодоления сбоев в снабжении внутреннего рынка топлива

Силуанов ждет скорого преодоления сбоев в снабжении внутреннего рынка топлива
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7354 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2452 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });