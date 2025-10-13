Поиск

Глава Минфина США заявил о негативном влиянии шатдауна на экономику страны

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Шатдаун в США негативно сказывается на экономике страны, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

"Ситуация становится серьезной, она начинает затрагивать реальную экономику", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу Fox Business.

По его словам, для выплат зарплаты военнослужащим США администрации приходится задерживать платежи другим государственным служащим.

1 октября с 00:00 часов по восточному времени США (07:00 по Москве) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

Ранее президент Дональд Трамп назвал шатдаун "беспрецедентной возможностью" для сокращения штатов агентств и сообщил, что намерен обсудить с директором Управления административно-бюджетной политики Белого дома Расселом Воутом "какое из многочисленных агентств демократов" следует сократить.

