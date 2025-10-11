Поиск

Трамп поручил обеспечить выплаты военным, несмотря на шатдаун

Трамп поручил обеспечить выплаты военным, несмотря на шатдаун
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что распорядился найти средства для выплаты зарплат американским военным, несмотря на приостановку работы федерального правительства.

"Я использую свои полномочия как главнокомандующий, поручая нашему министру по военным делам Питу Хегсету использовать все доступные средства финансирования, чтобы осуществить выплаты военным 15 октября", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он отметил, что "не позволит демократам удерживать наших военных и всю безопасность страны в заложниках из-за опасного шатдауна".

Трамп призвал демократов прекратить блокировать финансирование госучреждений в США и "работать вместе, чтобы решать вопросы, связанные с здравоохранением и многими другими вещами".

Дональд Трамп США Пит Хегсет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп и Зеленский обсудили по телефону возможность поставок ракет Tomahawk Киеву

Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями в отношении NIS

Вучич призвал жителей Сербии не паниковать в связи с санкциями в отношении NIS

В Мексике жертвами наводнений в нескольких штатах стали не менее 27 человек

В Мексике жертвами наводнений в нескольких штатах стали не менее 27 человек

Что случилось этой ночью: суббота, 11 октября

Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 100% на товары из КНР

Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины в 100% на товары из КНР

Макрон вновь назначил премьер-министром Франции Лекорню

Макрон вновь назначил премьер-министром Франции Лекорню

Индексы США резко ушли вниз, нефть и медь сильно дешевеют после заявлений Трампа о Китае

Индексы США резко ушли вниз, нефть и медь сильно дешевеют после заявлений Трампа о Китае

Китай усилил таможенный контроль за ввозом чипов

Кремлю не будет критичен возможный отказ США от продления ДСНВ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7341 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2445 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });