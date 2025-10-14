МЭА повысило прогноз роста мировых поставок нефти в 2025 году на 330 тысяч б/с

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство повысило свою оценку роста мировых поставок нефти в 2025 году на 330 тысяч б/с, в 2026-м - на 290 тысяч б/с, сообщается в ежемесячном отчете МЭА.

Таким образом, по оценке агентства, объем мирового предложения нефти в 2025 году увеличится на 3 млн б/с, до 106,1 млн б/с, в 2026 году - на 2,4 млн б/с, до 108,5 млн б/с (месяцем ранее оно прогнозировало рост предложения в 2025 году на 2,7 млн б/с, в 2026-м - еще на 2,1 млн б/с).

По оценке аналитиков, увеличение поставок со стороны участников ОПЕК+ составит 1,4 млн б/с в 2025 году и 1,2 млн б/с в следующем; со стороны государств, не входящих в альянс, - 1,6 млн б/с и 1,2 млн б/с соответственно, чему будет способствовать рост добычи нефти в Канаде, США и Бразилии.

МЭА отмечает, что в сентябре мировое предложение нефти увеличилось к августу на 760 тысяч б/с и достигло рекордных в месячном исчислении 108 млн б/с. Это произошло на фоне продолжающегося наращивания добычи со стороны стран ОПЕК+, которые добавили на рынок суммарно 1 млн б/с. Предложение стран вне альянса, напротив, сократилось на 230 тысяч б/с из-за снижения добычи в Канаде и Норвегии на фоне техобслуживания.

С учетом прогнозируемого агентством мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,84 млн б/с ее профицит на рынке может составить более 2,2 млн б/с.

В 2026 году МЭА ожидает спрос на нефть в мире на уровне 104,54 млн б/с. Таким образом, в следующем году профицит может достигнуть почти 4 млн б/с.